Ngắm những ‘soái ca’ trên màn ảnh nhỏ trong màu áo lính

Một trong 5 bộ phim lọt vào danh sách bình chọn giải thưởng VTV Awards 2021 là Yêu hơn cả bầu trời. Bộ phim có đề tài về người lính không quân, do đạo diễn Khải Anh thực hiện, với kịch bản do các biên kịch Trịnh Khánh Hà và Nguyễn Thu Thủy xây dựng. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Thanh Sơn, Bình An, Mạnh Quân, Quang Sự…