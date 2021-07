Nghệ sĩ Việt và những 'cú bắt tay' ấn tượng với quốc tế

Giữa tháng 7, Hãng thu âm Revealed Recordings của Hardwell (Hà Lan) thông báo sẽ phát hành track (dị bản) Give me your love của K-ICM hợp tác cùng Top 85 DJ Mag 2020 - Plastik Funk, Polmoya và 9tyslac. K-ICM cũng là nghệ sĩ Việt đầu tiên phát hành qua hãng thu âm này. Và ngày 23.7, Give me your love gây chú ý khi vươn lên Top 2 bảng xếp hạng iTunes Việt Nam chỉ sau 1 giờ ra mắt.

Đây là một dấu ấn không nhỏ với một track thuộc thể loại EDM khá kén người nghe. Sau nửa ngày phát hành, bản original mix (bản gốc) và extended (phiên bản mở rộng) của Give me your love lần lượt đứng ở vị trí thứ 2 và vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng iTunes Vietnam. Hiện Give me your love đã có mặt trên các nền tảng nghe nhạc cũng như kênh YouTube chính thức của Revealed Recordings, nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan quốc tế và trong nước.

Trước đó, Happy for you - sản phẩm âm nhạc của Vũ ( nghệ sĩ indie Hoàng Thái Vũ) kết hợp cùng ca sĩ Đan Mạch Lukas Graham cũng được cộng đồng nghe nhạc chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội , nhanh chóng vào top 1 của các nền tảng nhạc số: iTunes Vietnam, Spotify Vietnam, Apple Music Vietnam; MV ca khúc này cũng vào Top 1 thịnh hành YouTube (mảng âm nhạc) tại Việt Nam sau 4 ngày ra mắt. Đến chiều qua 31.7 sau 4 tuần phát hành, Happy for you vẫn còn nằm trong danh mục âm nhạc thịnh hành trên YouTube.

Để có sự hợp tác Happy for you, Vũ cho biết: “Hãng đĩa Warner Music đã kết nối bọn mình lại với nhau! Lukas Graham khi ấy đang tìm kiếm những nghệ sĩ thích hợp tại Việt Nam cho một sản phẩm kết hợp, và hãng đĩa đã giới thiệu Vũ cho anh. Thật may mắn là giọng hát của mình đã gây ấn tượng mạnh với Lukas, và cả hai bắt đầu làm việc cùng nhau từ đó”.

Theo Vũ, vì dịch Covid-19 nên cả hai không thể gặp nhau và trao đổi sâu hơn về bài hát cũng như cách hát lẫn cách trình bày. “Cũng phải mất 4 tháng trao đổi qua email và tin nhắn cùng với quá trình sản xuất bài hát thì cả hai mới cho ra sản phẩm cuối cùng. Mình trao đổi nhiều nhất với Lukas về ý nghĩa và câu chuyện của bài hát, dành thời gian đọc kỹ nó và viết phần lời tiếng Việt theo câu chuyện của mình nhưng phải hài hòa cho hai người đàn ông “chia sẻ” nó”, Vũ nói.

Sau khi phát hành, Vũ cho biết cả team Lukas Graham lẫn hãng đĩa đều bất ngờ với sự hài hòa về giọng hát lẫn phần song ngữ. Cả hai nghệ sĩ đều muốn một ngày có thể thể hiện bài hát này trên một sân khấu cùng nhau trong một tương lai không xa.

Trong khi đó, với K-ICM, anh cho biết sau lần cùng Plastik Funk tham gia show diễn tại Phú Quốc (4.2021), vì thích màu nhạc K-ICM và muốn tìm hiểu nhiều hơn nên Plastik Funk liên hệ đơn vị tổ chức show xin số K-ICM. “Sau đó anh đến studio của tôi, trao đổi nhiều hơn về màu nhạc của tôi, xem quá trình tôi làm nhạc, cũng như sản xuất một sản phẩm như thế nào... Lúc đó, anh mới có chủ động đề nghị muốn hợp tác với tôi trong sản phẩm qua Hãng Revealed Recordings”.

Điều mà nhà sản xuất sinh năm 1999 phấn chấn sau khi sản phẩm ra mắt không chỉ là sự phản hồi tích cực từ cộng đồng fan EDM hay cá nhân anh, mà bởi “Đối tác bên hãng đánh giá tốt. Họ cũng đánh giá cao tinh thần ủng hộ của fan Việt Nam đối với Give me your love. Và nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát, cuối năm nay Plastik Funk sẽ trở lại Việt Nam và dự kiến có những dự án lớn hơn cùng K-ICM”.

DJ Plastik Funk đến studio của K-ICM trao đổi nhiều hơn về sự hợp tác Ảnh: NSCC

Nhiều cơ hội cho nghệ sĩ Việt

Nhìn lại các cuộc hợp tác giữa nghệ sĩ Việt Nam và các nước, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cho rằng trước đây nhiều nghệ sĩ Việt Nam hay mang tâm lý tự ti khi phải bước ra thị trường quốc tế, và nếu có thì cũng chỉ chủ yếu qua những chương trình ca nhạc mang tính giao lưu văn hóa. Tuy nhiên vài năm gần đây, sự hỗ trợ và kết nối của công nghệ đã mang các nghệ sĩ, khán giả và các nhà sản xuất từ khắp nơi trên thế giới đến gần nhau hơn. “Đặc biệt thế hệ nghệ sĩ trẻ ở Việt Nam cũng bản lĩnh, tài năng và táo bạo hơn so với các anh chị thế hệ trước, và họ từng bước giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra thế giới bằng nhiều cách, ấn tượng nhất là cú bắt tay giữa Sơn Tùng M-TP và rapper đình đám Snoop Dogg”, Nguyễn Hồng Thuận nhìn nhận. Với anh, “là một người hoạt động âm nhạc, tôi thấy rất vui khi ngày càng có nhiều cú bắt tay mang tính quốc tế như thế. Ban đầu có thể hiệu quả và thành công chưa cao nhưng theo thời gian hứa hẹn sẽ lạc quan hơn.