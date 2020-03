Người Anh “tích trữ” tiểu thuyết vì bị phong tỏa toàn quốc

Doanh số bán trực tuyến tăng 400%

Tác phẩm The Mirror and the Light của Hilary Mantel đạt doanh thu khổng lồ trong hơn 3 tuần qua Ảnh: Getty Images

Tác phẩm The Mirror and the Light (tạm dịch: Tấm gương và ánh sáng) - cuốn sách mới nhất của Hilary Mantel ra mắt vào ngày ngày 4.3 - đạt doanh thu khổng lồ trong hơn 3 tuần qua. The Mirror and the Light là tập cuối cùng thuộc bộ ba tiểu thuyết lịch sử viết về vị cố vấn Thomas Cromwell của Vua nước Anh Henry VIII và một giai đoạn nổi tiếng trong lịch sử đất nước này. Bộ ba tiểu thuyết gồm Lâu đài sói (Wolf Hall), Xây dựng nên đế chế (Bring Up the Bodies) và The Mirror and the Light. Song song đó, theo báo The Guardian, dòng tiểu thuyết dystopia (có nghĩa là phản địa đàng, là từ gốc Hy Lạp, dùng để chỉ các xã hội, các thế giới phát triển theo hướng tiêu cực hoặc đáng sợ) bán khá chạy. Có thể kể đến như tiểu thuyết Chuyện người tùy nữ (The Handmaid’s Tale) của tác giả người Canada Margaret Atwood, 1984 (Nineteen Eighty-Four) của nhà văn người Anh George Orwell, Thế giới mới tươi đẹp (Brave New World) của Aldous Huxley.