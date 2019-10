Người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con khiến nhiều nghệ sĩ xúc động

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi đứa bé được chào đời dù nặng vỏn vẹn 1,5kg và được người mẹ đặt tên là Bình An. Khi đó, bé không tự thở được, phản xạ kém, rất yếu và phù nhẹ vì sinh thiếu tháng. Sau đó, Bình An được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Chăm sóc và điều trị sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản T.Ư) và được xuất viện ngày 14.7, khi đó bé được 2,4kg. Sau 3 tháng ra viện bé Bình An, sức khỏe của chị Liên cũng cải thiện nhiều, làn da đã bớt xanh xao, cân nặng tăng lên, chị có thể sinh hoạt như một người bình thường. Đều đặn mỗi tuần chị trở lại Bệnh viện K khám và truyền hóa chất.