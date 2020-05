Người nổi tiếng truyền cảm hứng qua phim tài liệu

Ba trong số các bộ phim tài liệu thu hút khán giả, truyền cảm hứng sống mạnh mẽ cho mọi người đang được chiếu trong kho nội dung phong phú của Netflix:

1. Ladies First

“Thể thao chỉ dành cho phải mạnh, phụ nữ chỉ cần ở nhà và chăm sóc gia đình” - Đây vốn là suy nghĩ phổ biến Ấn Độ, ngay cả với những người học thức. Tuy nhiên cô gái 26 tuổi Deepika Kumari đã chứng minh cho cả thế giới thấy điều ngược lại.

Nếu bạn nữ nào đang kiếm tìm nguồn động lực để theo đuổi ước mơ, hãy thử xem bộ phim tài liệu Ladies First kể về câu chuyện Deepika Kumari để thấy rằng khi phụ nữ dũng cảm làm khác đi định kiến, họ sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi.

Deepika Kumari - nữ cung thủ hàng đầu tại Ấn Độ, người từng đoạt huy chương vàng trong giải Commonwealth Games 2010 Ảnh: Netflix

Deepika Kumari lớn lên trong một gia đình nghèo khó tại ngôi làng Ratu, thuộc vùng ngoại ô Ấn Độ. Từ nhỏ cô đã muốn thoát ra khỏi ngôi làng với nhiều định kiến đặt lên nữ giới và khi tròn 12 tuổi, Deepika Kumari đã quyết định theo đuổi môn thể thao bắn cung vốn dĩ được nhìn nhận chỉ dành riêng cho nam giới.

Vượt qua mọi khó khăn, cô trở thành một trong số những cung thủ hàng đầu thế giới chỉ sau 4 năm. Đây là kỳ tích chưa từng có và tài năng của cô trở thành điều kỳ diệu trong bộ môn bắn cung trên toàn thế giới. Deepika Kumari nhanh chóng trở thành thần tượng của không chỉ những cô gái nhỏ mà còn cả những cậu bé trai khi cô không ngừng mang lại niềm tự hào cho đất nước tại các giải đấu thể thao lớn trên thế giới.

Giờ đây, Deepika Kumari đang là hy vọng của hàng triệu người hâm mộ bộ môn bắn cung tại quê nhà trong Thế vận hội Olympic 2020 sắp tới Ảnh: Netflix

Khi được hỏi tại sao cô quyết định tham gia ghi hình cho bộ phim tài liệu Ladies First của Netflix, Deepika Kumari đã chia sẻ: “Ấn Độ có rất nhiều bé gái tài năng và nuôi trong mình những giấc mơ lớn. Thế nhưng họ đều bị ngăn cản bởi quá nhiều lý do, trong đó có cả sự nghèo khó. Tôi muốn động viên mọi người thông qua câu chuyện của mình vì tôi đã phá bỏ được những giới hạn của bản thân. Tôi cũng muốn truyền cảm hứng để phụ nữ có thể vượt qua những định kiến hiện hữu đang kéo tụt họ phía sau. Đơn giản tôi muốn họ thấy rằng nếu tôi làm được, thì họ cũng có thể làm được”.

2. Inside Bill’s Brain

Nếu bạn cần một tấm gương về lòng kiên định và tinh thần lạc quan mang đến điều tuyệt vời cho cuộc sống của mình, hãy xem loạt phim tài liệu Inside Bill’s Brain.

Những thông tin thú vị trong Inside Bill’s Brain hé lộ rằng hồi nhỏ, Bill Gates luôn mỉm cười với mọi người và do vậy ông có biệt danh là “cậu bé hạnh phúc”. Điều này đã không hề thay đổi cho đến ông khi trưởng thành.

Tỉ phú Bill Gates từ lâu đã là tấm gương cho nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và cũng là một nhân vật đem lại nguồn cảm hứng cho nhiều nội dung phim ảnh Ảnh: Netflix

Trong những năm tháng tuổi trẻ , Bill Gates đã trở thành người đồng sáng lập Microsoft và nắm trong tay hàng ngàn nhân sự. Tuy nhiên ông vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan ngay cả khi phải đối mặt những khoảng thời gian đầy khủng hoảng trong công việc. Hiện nay khi đế chế Microsoft của Bill Gates đã trở nên vững chắc, ông dành phần lớn thời gian để cùng bà Melinda - vợ mình điều hành một trong những quỹ từ thiện lớn trên thế giới, hàng năm chi tới hàng tỉ USD để tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề toàn cầu liên quan đến bệnh dịch và biến đổi khí hậu.

Với một lịch trình làm việc dày đặc như vậy, nhiều khán giả đã không ngừng thắc mắc điều gì đã truyền lửa cho Bill Gates thực hiện trọn vẹn được những đam mê đó? Inside Bill’s Brain đã mang đến những thước phim quý giá trả lời cho thắc mắc này. Đó chính là lòng kiên định và không ngừng hướng tới các khía cạnh tích cực trong mọi hoàn cảnh, từ những công việc mỗi ngày như học tập, làm việc đến những nhiệm vụ phức tạp hơn như nghiên cứu giải pháp đẩy lùi bệnh bại liệt ở trẻ em tại Nigeria.

3. Jiro Dreams of Sushi

Sushi vốn là một món ăn đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Thế nhưng những cuộn sushi tươi ngon nhất Tokyo chỉ có thể được tạo nên từ đôi bàn tay của người nghệ nhân lành nghề tại Jiro. Đây là một nhà hàng cao cấp nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cùng ăn tối với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe năm 2014. Jiro cũng là một địa điểm đắt giá được đặt làm bối cảnh trong bộ phim tài liệu sản xuất năm 2011 mang tên Jiro Dreams of Sushi.

Xuyên suốt gần 80 phút, bộ phim tài liệu này không chỉ nói về nhà hàng nổi tiếng với những món sushi tươi ngon trứ danh mà phần lớn thời lượng còn kể về cuộc đời, lòng nhiệt thành và triết lý của người sáng lập - ông Jiro Ono.

Ông Jiro Ono (95 tuổi) là một nghệ nhân sushi và là đầu bếp lớn tuổi nhất tại xứ sở mặt trời mọc Ảnh: Netflix

Ngày nay, cuộc sống hiện đại bận rộn thường cuốn giới trẻ theo những công việc đòi hỏi tốc độ nhanh, tính linh hoạt và thay đổi không ngừng. Thế nhưng ông Jiro đã mang đến cho người xem một bài học thật khác, giúp họ trở về với triết lý đơn giản nhưng cũng chính là nền tảng hình thành nên những nghệ nhân tài hoa. Đó chính là sự kiên trì luyện tập một việc đơn giản nhất cho đến khi chúng trở nên hoàn hảo nhất.

Mỗi ngày, ông Jiro đều thức dậy vào sáng sớm và đến cửa hàng của mình để tìm cách cải tiến những món sushi tuyệt hảo trong suốt 55 năm qua. “Tất cả những gì tôi muốn chỉ là tạo ra những miếng sushi tươi ngon hơn. Tôi có thể làm đi làm lại một việc ngày qua ngày để cố gắng tiến bộ hơn một chút. Chính sự kiên trì đó đã giúp tôi đạt được nhiều kỹ năng điêu luyện và tôi sẽ vẫn cố gắng để leo cao hơn, chạm đến đỉnh cao của sự hoàn hảo. Thế nhưng ai mà biết được đâu mới là đỉnh chứ!” Ông Jiro vui vẻ chia sẻ trong Jiro Dreams of Sushi.

