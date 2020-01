Nguyên Khang: Sốc khi nhiều người 'khủng bố' tin nhắn, muốn tôi bỏ nghề

Không cố gắng tạo scandal để nổi tiếng

* Nhìn lại năm 2019, Nguyên Khang cảm thấy hài lòng với bản thân về điều gì?

MC Nguyên Khang: Khang cảm thấy rất hài lòng với những gì đã đạt được trong năm qua. Khang tự hào khi là nam MC đầu tiên dẫn gameshow trực tiếp trên : Khang cảm thấy rất hài lòng với những gì đã đạt được trong năm qua. Khang tự hào khi là nam MC đầu tiên dẫn gameshow trực tiếp trên mạng xã hội và dẫn dắt nhiều chương trình lớn như Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Nam Vương Việt Nam, Lễ hội hoa Đà Lạt... Đây cũng là định hướng của Khang trong năm 2020, tức là MC của những lễ hội trong nước và quốc tế. Khang cũng thành công khi xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ doanh nhân. Đó là cái Khang thấy khác với hình ảnh của mình trong năm 2018. Với cá nhân Khang, dù đây chỉ là một thành công khiêm tốn nhưng đủ khiến Khang thấy tự hào vì mình đã làm được mục tiêu đề ra từ khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, công việc kinh doanh chỉ là nghề tay trái, Khang vẫn rất đam mê với nghệ thuật nên không muốn ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Kinh doanh là để thỏa mãn đam mê cũng như là nguồn thu để Khang nuôi các dự án cá nhân trong nghệ thuật của mình.

* Có ý kiến khán giả nhận xét rằng MC Nguyên Khang có phong cách dẫn như một nồi lẩu, nhận show bất chấp mọi yếu tố, mọi điều kiện vì tiền. Anh suy nghĩ như thế nào với lời nhận xét này?

- Khang nghĩ đã là MC, Khang không quan trọng thể loại mình dẫn. Quan trọng là khi mình dẫn ở thể loại đó người ta thích hay không thích. Trong 10 người chỉ có 1 người ghét mình thì mình vẫn được 9 người thương, Khang không thể làm hài lòng được tất cả mọi người. Đơn giản như khi Khang đăng một bộ ảnh, sẽ có người khen bộ ảnh đẹp, có người khen bộ quần áo đẹp nhưng cũng có người nói là Khang không đẹp, Khang mặc đồ xấu... Khang nghĩ đó là chuyện bình thường vì mình không thể chiều lòng được tất cả đâu.

Còn về nhận xét Khang là một nồi lẩu, nếu suy nghĩ theo hướng tích cực, với Khang đó lại là một lời khen vì không phải MC nào cũng dẫn được đa năng như vậy. Khang nói thật, có những bạn dẫn gameshow rất tốt nhưng khi dẫn những sự kiện trang trọng hay đẳng cấp lại gặp nhiều khó khăn để trở nên nghiêm túc. Hoặc có những người đang nghiêm túc mà muốn qua dẫn gameshow hoạt náo, vui nhộn lại không thể dẫn được. Để trở thành MC với cách nhìn tiêu cực đó là một nồi lẩu, Khang lại nghĩ đó là một sự đa năng của mình. Ngoài ra, khi làm chương trình, MC phải xác định hai điều, một là kiếm tiền, hai là kiếm tiếng. Nếu bạn xây dựng thương hiệu và làm vì đam mê thì cát sê không phải là vấn đề. Còn nếu mình làm vì tiền thì khác, có người hỏi Khang rằng sao đến giờ vẫn đi dẫn đám cưới. Khang thấy việc dẫn đám cưới nó chẳng là vấn đề gì nếu người ta trả cho mình rất nhiều tiền, họ cũng thích sự có mặt của mình vì lý do nào đó thì mình cứ dẫn thôi.

Với kinh nghiệm, sự ứng biến linh hoạt và tiếng Anh lưu loát, MC Nguyên Khang đã để lại ấn tượng tốt với khán giả khi dẫn nhiều gameshow đình đám Ảnh: Nhân Võ

* Trong năm 2019, Nguyên Khang thường xuyên khiến khán giả thắc mắc về gương mặt có phần khác lạ. Anh có chia sẻ gì trước những tin đồn mình can thiệp “dao kéo” trên gương mặt không? - Khang không quan tâm đến chuyện có can thiệp hay không can thiệp mà Khang chỉ quan tâm mình có đẹp hơn hay không. Nếu Khang thấy mình đẹp hơn và đắt show hơn thì đã một phần Khang minh chứng cho mọi người biết rằng chuyện cá nhân của Khang thành công. Bằng chứng là Khang đang dẫn rất nhiều cuộc thi hoa hậu, nam vương. Nếu Khang không đẹp sẽ không bao giờ được dẫn những sự kiện đó.

* Ở góc độ bản thân, anh nhận định việc cố công bố nhầm kết quả ở The Voice Kids 2019 và những hình ảnh bị chê bai ở Confetti là tích cực hay tiêu cực, bởi không thể phủ nhận rằng sau những sự cố đó, anh được biết đến nhiều hơn? - Khang nghĩ trong cái rủi có cái may và ngược lại. Những cái mình học được trong nghề rất quý giá, nó khiến Khang rút ra những kinh nghiệm cự kỳ quan trọng. Nhiều khi mình làm nghề 10 năm, mình công bố kết quả đúng không ai khen mình đâu vì họ nghĩ đó là công việc của mình và bắt buộc phải làm được. Nhưng chỉ cần có một lỗi nhỏ nào đó, dư luận sẽ nhào vô chỉ trích mình. Áp lực của Khang và cũng khiến Khang sốc nhất là khi người ta vào "khủng bố" tin nhắn Facebook và nói Khang bỏ nghề đi, Khang không phù hợp với nghề này. Khang sốc vì những gì mình làm tốt trước đó họ không ghi nhận, họ nghĩ đó là điều bình thường. Nhưng Khang lại nghĩ theo chiều hướng tích cực là khi scandal trải qua sẽ giúp mình vững vàng và trưởng thành hơn. Mọi người sẽ nghĩ ở Việt Nam, nghệ sĩ sẽ cố tạo scandal để nổi tiếng, nhưng Khang không bao giờ nghĩ hay cố gắng tạo scandal vì nó là con dao hai lưỡi. Nếu mình kiểm soát scandal không tốt, nó sẽ bùng phát trở thành một điều gì đó nhấn chìm sự nghiệp của mình. Còn nếu như mình kiểm soát và giải quyết nó trong trường hợp phù hợp thì đôi khi nó là điều khiến mọi người biết đến mình nhiều hơn và chú ý đến mình. Nguyên Khang cho rằng nghệ thuật có rất nhiều thứ khác nhau nên không thể cố gắng so sánh mình với một ai Ảnh: Nhân Võ

* Trấn Thành cùng thời với anh nhưng anh lại bị bỏ rất xa về sức ảnh hưởng cũng như sự nổi tiếng, Nguyên Khang nghĩ sao về nhận xét này?

- Trấn Thành và Khang cùng chung xuất phát điểm khi thi Én Vàng năm 2006. Năm đó Trấn Thành giải 3, Hồng Phượng giải nhất, Xuân Hiếu giải nhì, còn Khang chỉ đến top 12 thôi. Ngày đó Trấn Thành đã bộc lộ năng khiếu và tố chất của cậu ấy rồi. Đáng lẽ Trấn Thành đã được dự đoán là Én Vàng nhưng có lẽ có lý do gì đó. Ngay từ lúc gặp Trấn Thành, Khang đã nghĩ cậu ấy sẽ thành công. Nghệ thuật khác lắm, đừng cố gắng so sánh mình với một ai. Trấn Thành là nghệ sĩ đa năng, còn Khang theo hướng hơi chỉn chu một chút nhưng lại tạo cho người khác cảm giác có chút gì đó chính thống khi dẫn chương trình. Khang không muốn so sánh với Trấn Thành làm gì. Khang nghĩ Tổ cho mỗi người một cơ duyên để toả sáng, cơ duyên đó dài hay ngắn phụ thuộc vào đạo đức với nghề, có nhiều đức sẽ càng toả sáng. Cùng thời của Khang có rất nhiều anh chị MC rất nổi tiếng, Khang từng ước ao đứng vào vị trí của họ và sau đó Khang đã vượt qua họ. Thay vì nhìn lên để so sánh với một người quá giỏi, hãy tự động viên mình là đã cố gắng vượt qua những người từng là thần tượng của mình.

Nghệ sĩ thành công nên khiêm tốn khi nói về tài sản

* Thường nghệ sĩ đi hát đám cưới cát sê rất cao, họ cũng không giấu cát sê đi diễn đám cưới hay hát cho đại gia. Anh có thể chia sẻ về con số cao nhất khi đi dẫn đám cưới mà anh nhận được không? - Khang nghĩ số tiền mà Khang dẫn đám cưới đủ để Khang sống vài tháng. Còn con số cụ thể cho Khang xin phép không tiết lộ.

* Từ lúc vào nghề đến giờ, anh đã mua cho mình được bao nhiêu căn hộ hay sở hữu tài sản như thế nào?

- Khang chưa bao giờ nghĩ là mình phải mua bao nhiêu căn hộ. Khi mới bắt đầu vào nghề, Khang vẫn ở nhà thuê và đi chiếc xe máy của mẹ. Ngày còn học Bách khoa, Khang nghĩ với mức lương ra trường của mình cho một kỹ sư sẽ là 10 triệu một tháng. Nhưng khi nhìn thấy người ta thành công, Khang tự đặt cho mình rằng mức lương sẽ phải 10 lần như thế sau 5 năm. Khi làm nghề, Khang chỉ quan trọng là mình thành công tới đâu, khi mình thành công, cái mình nhận được không phải là tiền mà là niềm vui mà mình có được. Khang nghĩ một người nghệ sĩ thành công thì nên khiêm tốn khi nói về tài sản của mình. Người ta không đánh giá một nghệ sĩ thành công dựa vào bao nhiêu ngôi nhà hay bao nhiêu chiếc xe mà họ có, nó cũng không tăng sự ngưỡng mộ hay tôn trọng của khán giả dành cho người nghệ sĩ đó. Khang thích được khán giả ngưỡng mộ bằng chính tài năng của mình hoặc tính cách, đạo đức của mình.

Nam MC đắt show sự kiện này là một người rất thích đi du lịch. Theo anh chia sẻ, trên hành trình khám phá nhiều vùng đất mới giúp anh có nhiều kiến thức và vốn sống hơn Ảnh: Nhân Võ

* Anh làm nghề hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ khán giả thấy anh công bố người yêu. Lý do của anh là gì?

- Khang nghĩ mục đích công bố để làm gì? Với mọi người, họ phải xác định mục đích người ta làm, nếu mục đích để PR bản thân dựa vào việc công bố người yêu thì người ta mới công bố. Còn với Khang nghĩ nó cũng chẳng giúp mình nổi tiếng hơn. Khang thích giống chị Mỹ Tâm, chị ấy không bao giờ công bố hay chia sẻ thông tin cá nhân nhưng vẫn được khán giả yêu mến. Khang sợ cuộc sống sẽ bị xáo trộn khi mình công bố những chuyện cá nhân, thường khán giả không thích nghệ sĩ khoe người yêu. Họ hay dùng câu “để xem được bao lâu”, Khang chợt thấy là ít khi nào khán giả chúc mừng lắm mà hay đặt nghi vấn rằng showbiz như vậy bền được bao lâu. Khi đọc những cái đó, Khang thấy thôi tốt nhất là mình không nên khoe. Cái gì thuộc về phạm trù cá nhân, mình cứ giữ cho bản thân. Khang chỉ khoe những gì giúp ích cho con đường lâu dài hoặc giúp ích cho sự nghiệp của mình thôi. Khang là người làm showbiz ồn ào nhưng thích một cuộc sống tĩnh lặng. Khang không muốn mọi người bình phẩm về cuộc sống của mình.

* Mỗi người sẽ có một kế hoạch cuộc đời, ví dụ mua nhà, mua xe trong bao nhiêu năm. Vậy Khang nghĩ bao giờ mình sẽ kết hôn?

- Có thể có hoặc cũng có thể không. Mọi người cứ bảo cứ mỗi dịp Tết đến thì mọi người rất lo khi bị hỏi bao giờ lấy chồng hay bao giờ lấy vợ, với Khang thì không đặt nặng vấn đề cưới xin. Thậm chí Khang còn nghĩ trong đời mình sẽ không bao giờ cưới. Khang nghĩ vấn đề cưới xin chỉ là một thủ tục, người ta có thể dành trọn cuộc đời cho nhau mà không trải qua chuyện cưới xin. Khang có xem một đoạn clip và rất ấn tượng là tại sao khi người ta tổ chức đám cưới rất rình rang nhưng khi ly dị thì lại vô cùng âm thầm. Khang thích cá nhân mình không bị người khác soi mói. Khang chưa bao giờ khoe về tài sản, nhà cửa hay xe cộ, Khang cũng chưa bao giờ khoe người yêu vì những cái đó là phạm trù cá nhân. Nếu mình càng khoe lại càng không an toàn, với một xã hội mà người ta ganh đua nhau từng cái một thì việc khoe khoang dễ khiến người ta tức và ghét. Khang chọn giải pháp an toàn và không cố gắng khoe về bản thân.

Tết này Nguyên Khang cùng mẹ sang Mỹ để thăm em gái. Nam MC cũng thường xuyên đưa mẹ đi du lịch khắp nơi trên thế giới Ảnh: FBNV

* Năm nay là năm tuổi của Nguyên Khang, anh có lo lắng gì không?

- Khang vừa thoát năm tam tai, đang chuẩn bị tới năm tuổi nên cũng hơi lo vì mọi người hay nói năm tuổi là năm xui. Nhưng Khang lại chỉ tin vào những gì tích cực thôi. Khang tin tính cách gặt số phận, nếu mình làm những điều tốt thì sẽ gặp may mắn. Có nghĩa là tính cách con người sẽ giúp mình vượt qua những khó khăn đó.

* Kế hoạch đón Tết Nguyên đán năm nay của anh như thế nào?

- Tết năm nay, Khang sẽ cùng gia đình đi Mỹ vì em gái của Khang ở nước ngoài. Ít khi nào Khang đón giao thừa ở Việt Nam lắm. Mỗi năm Khang sẽ chọn giải pháp đi đến một vùng đất mới và sẽ làm mới bản thân mình để khi trở về bắt tay vào các hoạt động của mình.

* Vậy Tết anh không nhận show mà chỉ dành thời gian cho gia đình và bản thân thôi đúng không? - Một show Tết nhận cát sê gấp 2 đến 3 lần bình thường nhưng Khang không bao giờ nhận vì sợ cảm giác cô đơn khi pháo hoa bắn lên mà mình phải lái xe lủi thủi đi về. Khang rất ít khi nhận show tết trừ khi đó là mối quan hệ rất thân thiết nhờ. Có một lần Khang dẫn countdown ở Bình Dương và khi pháo hoa bắn lên là lúc kết thúc show, Khang phải đi trên đường từ Bình Dương về Sài Gòn. Lúc đó Khang chợt nhận ra một điều là tại sao cả năm “cày cuốc” mãi để kiếm tiền, ngay cả giao thừa khi mọi người quây quần, vui vẻ với nhau mà mình vẫn phải đi kiếm tiền. Từ lúc đó Khang chọn giải pháp sẽ đi du lịch trước thềm năm mới, quay trở về khi những ngày đầu năm mới đã qua. Trong năm mới, Nguyên Khang còn dự định sẽ đảm nhận vai trò giảng dạy cho các lớp MC. Khi đã có những thành công nhất định trong nghề, anh muốn hướng dẫn và hỗ trợ cho các bạn trẻ để họ thành công hơn Ảnh: Nhân Võ

* Trong năm sau, anh có kế hoạch hay dự án nào cho riêng mình không?

- Khang có hai dự án trên kênh YouTube của mình, một là thực hiện dự án về talkshow và hai là làm radio hình. Ngày xưa Khang được khán giả yêu mến với vai trò là phát thanh viên của Xone FM, Khang sẽ làm một dạng radio hình theo phong cách của Xone FM. Mọi người hay hình dung Nguyên Khang là một người rất nghiêm túc và an toàn, nhưng Khang muốn mọi người thấy mình ở khía cạnh khác vì Khang cũng là một người rất nghịch và tếu táo.

* Xin cảm ơn Nguyên Khang về những chia sẻ và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống!