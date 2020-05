Nhà sản xuất ‘Deadpool 2’ bị phạt nặng vì khiến diễn viên đóng thế bỏ mạng

WorkSafeBC (cơ quan chuyên giám sát sức khỏe và an toàn lao động) đã phạt TCF Vancouver Productions LTD vì vi phạm những nguyên tắc về an toàn lao động khi quay phim Deadpool 2 cách đây 3 năm. Số tiền nhà sản xuất của phim hành động đình đám này phải đóng phạt là 288.562 USD (6,7 tỉ đồng). Đơn vị trên nêu rõ TCF Vancouver Productions LTD đã vi phạm 5 điều khoản của Đạo luật Bồi thường cho công dân và Quy định An toàn sức khỏe, nghề nghiệp. WorkSafeBC cho biết mục đích của hình phạt hành chính này để nhà sản xuất chịu trách nhiệm với hậu quả họ đã gây ra. Bên cạnh đó, cơ quan này muốn răn đe những người sử dụng lao động phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn và sức khỏe cho người lao động trong bất kỳ môi trường làm việc nào.