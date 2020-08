Nhà văn Anh 'trùm mền' viết sách sau điều trị Covid-19

Nhà văn Anh chuyên viết truyện thiếu nhi Michael Rosen nay đã khỏi Covid-19 và được chăm sóc ở nhà. Ngày hôm qua, báo The Guardian cho biết ông đã hoàn thành quyển truyện mới mang tên Rigatoni the Pasta Cat sau quãng thời gian dài điều trị do nhiễm virus SARS-CoV-2 ở thủ đô London. Đây là tập truyện mới nhất nối tiếp series truyện ăn khách cùng chủ đề của ông đã được phát hành ở xứ sương mù