Nhạc sĩ Phó Đức Phương trên giường bệnh: 'Chú quyết sẽ sống'

BlackPink vừa tung video ngắn quảng bá cho đĩa đơn mới How You Like That đầy ấn tượng khi các thành viên của nhóm ăn mặc và trang điểm theo lối gothic, ngồi yên như ma-nơ-canh.

It’s Okay to Not Be Okay có sự tham gia của Kim Soo Hyun vừa lọt top 10 bộ phim đạt rating tập mở đầu cao nhất của Đài tvN, đồng thời dẫn đầu rating so với các phim cùng khung giờ phát sóng đài cáp vào tối 20.6.