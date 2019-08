Nhan sắc bất chấp thời gian của ‘Nàng Dae Jang Geum’ Lee Young Ae

Những năm rời xa làng giải trí, nữ diễn viên dành thời gian để vun vén tổ ấm nhỏ, chăm sóc, tận hưởng những tháng ngày bình yên bên các con. Cô cùng hai nhóc tì từng tham gia chương trình thực tế I Will Win You Over With My Channel và khiến khán giả ngưỡng mộ bởi lối sống dung dị, gần gũi với thiên nhiên của gia đình minh tinh hạng A

ẢNH: SBS