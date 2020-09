Những bộ phim 'gây chia rẽ' giữa khán giả và giới phê bình

Vẻ đẹp ma mị của nữ diễn viên trẻ Anya Taylor-Joy trong The Witch

The Witch, phim kinh dị ma mị, kỳ lạ và vô cùng đen tối của đạo diễn Robert Eggers, người đứng sau phim kinh dị The Lighthouse (2019) cũng có mặt trong danh sách. Phim được giới phê bình chấm đến 90% nhưng khán giả chỉ chấm ở mức 58% (từ 41.800 ý kiến). Phim lấy bối cảnh thế kỷ 16 ở vùng New England, kể về một gia đình bị quỷ ám đến mức tan nhà nát cửa. Tác phẩm được chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2015.