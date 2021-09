Những điều ít biết về quá trình đào kênh Vĩnh Tế

Sách Gia Định thành thông chí (tập Thượng, mục “Vĩnh Tế hà”) của Trịnh Hoài Đức viết: “Năm Kỷ Mão (1819) niên hiệu Gia Long thứ 18, đo thẳng từ hào phía hữu sau đồn Châu Diên lên phía tây qua náo khẩu Ca-âm đến Kỳ Thọ (tục danh Cây cầu) dài 44.412 tầm, thành 205 dặm rưỡi, đặt tên là sông Vĩnh Tế…, cộng thành sông mới, bề dài 140 dặm rưỡi, tiếp giáp sông cũ đến cửa biển Hà Tiên tổng cộng bề dài 205 dặm rưỡi, đường sông đi lại lưu thông”. Ở đây “sông cũ” là chỉ sông Giang Thành, như vậy Gia Định thành thông chí viết kênh (sông) Vĩnh Tế dài 140 dặm rưỡi.

Như vậy theo Gia Định thành thông chí thì kênh (sông) Vĩnh Tế dài khoảng 80,6 km; còn theo Đại Nam thực lục thì kênh (sông) Vĩnh Tế dài 42 km. Nếu Đại Nam thực lục chưa tính khoảng 10 km qua náo khẩu Ca-âm (đề cập ở đoạn sau) không phải đào thì kênh dài khoảng 52 km. Thời đầu thế kỷ 19, công tác đo đạc còn mang tính thô sơ, có lẽ vì thế dẫn đến những con số chênh lệch nhau lớn như vậy.

Ngày nay, từ Châu Đốc (An Giang) theo quốc lộ 91 đến thị trấn Tịnh Biên, tiếp tục theo đường N1 chạy sát cạnh kênh (sông) Vĩnh Tế, đến Đầm Tích (xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành, Kiên Giang), nơi đường N1 tách khỏi kênh Vĩnh Tế, thì quãng đường là 63 km. Từ điểm đường N1 tách khỏi, kênh Vĩnh Tế chảy thêm vài km nữa thì hòa vào sông Giang Thành. Chiều dài thực tế kênh Vĩnh Tế hiện nay khoảng 65 - 66km.

“Náo” tiếng Hán nghĩa là bùn lầy, “náo khẩu” có thể hiểu nôm na là một cái đầm lầy. Gia Định thành thông chí có đề cập đến việc kênh (sông) Vĩnh Tế được tính toán chạy xuyên qua náo khẩu Ca-âm để tiết kiệm sức dân được 18 dặm (khoảng 10km).

Về "náo khẩu Ca-âm", Gia Định thành thông chí viết: “(Náo khẩu Ca-âm) nằm ở giữa sông Vĩnh Tế, dài 18 dặm rưỡi, rộng bằng nửa bề dài…; phía nam gối lên núi Ca-âm, nên nhân đó mà gọi tên. Các núi Ngất-sâm xếp hàng ở phía đông, các núi Chân-sâm bao quanh ở phía tây…”.

Về cách người xưa căn chỉnh để đào sông Vĩnh Tế, trong Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang có viết: “Để làm cho con kinh được ngay (thẳng - NV), người ta đợi lúc ban đêm, rẽ sậy rạch hoang, đốt đuốc trên đầu những cây sào rồi nhắm theo đường thẳng mà cắm. Muốn điều khiển những cây “sào lửa” ấy cho thật ngay hàng, người ta cầm một cây rọi to, đứng trên cao phất qua phất lại ra hiệu cho người cầm sào tìm đúng vị trí...".

Đó là những sự tổn hại nhân mạng tại công trường: bệnh tật do khí hậu lam chướng, do thú dữ ở rừng núi ban đêm mò xuống bắt người,bị rắn rết cắn chết, và còn cả những tai nạn trong quá trình lao động. Sách Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang viết rằng để thúc đẩy tiến độ, nhà chức trách có khi bắt dân binh phải làm thâu đêm. Có những đoạn gần chân núi, đất toàn đá sỏi, phải dùng thuổng sắt lưỡi dày dùng vồ đóng xuống để đào. Có nhiều vụ do sức khỏe mòn mỏi, lại buồn ngủ vì phải làm đêm, người ta lạc tay đập chày vồ vào đầu nhau mà chết.