Những phim được mong đợi nhất trong năm 2021

Năm 2021, nền công nghiệp phim ảnh thế giới chính thức bước sang năm thứ hai của đại dịch. Những tác phẩm kém may mắn hơn, vốn đã được lên lịch để xuất xưởng trong năm 2020, dù muốn dù không đã phải dời ngày ra mắt sang tận năm nay. Báo The Guardian cách nay khá lâu có đưa ra dự đoán, trong năm này, cuộc đấu giữa các phim bom tấn mới thực sự bắt đầu.

Phim No time to die sau nhiều lần hoãn chiếu cuối cùng cũng dự kiến "hạ cánh" năm nay

Dự án No time to die là cái tên đáng mong chờ hàng đầu trong năm 2021. Phần thứ 25 của thương hiệu James Bond đình đám “năm lần bảy lượt” thông báo hoãn chiếu trước khi ấn định thời điểm trình làng vào ngày 2.4. Tác phẩm đầu tư kinh phí “khủng” khoảng 250 triệu USD, do đạo diễn Cary Fukunaga chỉ đạo và tài tử Daniel Craig hoá thân thành điệp viên 007. Do tác động từ đại dịch, một bom tấn hành động khác là Fast and Furious 9 phải dời lịch phát hành đến tận ngày 28.5. Bộ phim được kỳ vọng sẽ "phá đảo" phòng vé thế giới với sự xuất hiện của nhân vật phản diện Jakob Toretto (John Cena thủ vai) và những màn rượt đuổi nảy lửa đã làm nên thương hiệu Quá nhanh quá nguy hiểm.

Trong kế hoạch hoạt động năm 2021, Disney dự kiến chiêu đãi khán giả bằng loạt phim siêu anh hùng đáng chú ý: Black Widow (dự kiến công chiếu ngày 7.5), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (ngày 9.7), The Eternals (ngày 5.11). Không kém cạnh trên đường đua, “ông lớn” Warner Bros. ấp ủ nhiều dự án tham vọng, trong đó có bộ phim khoa học viễn tưởng Dune (Xứ cát) được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Frank Herbert. Tác phẩm sẽ xuất xưởng vào ngày 1.10 này kể về cuộc tranh giành nguồn nguyên liệu kéo dài tuổi thọ con người ở hành tinh sa mạc hư cấu Arrakis. Hãng phim Paramount cũng quyết định đưa bom tấn kinh dị A Quiet Place 2 (Vùng đất câm lặng 2) ra rạp vào ngày 23.4, còn phần 2 của thương hiệu Top Gun là Top Gun: Maverick có ngôi sao hành động Tom Cruise đóng chính thì công bố lịch ra rạp ngày 9.7.

Mảng phim kinh dị năm 2021 sẽ chứng kiến màn cạnh tranh khốc liệt giữa những cái tên mới toanh. Sau khi gây chú tại Liên hoan phim Sundance, bộ phim giật gân Promising Young Woman (Cô gái trẻ hứa hẹn) đánh dấu màn tái xuất của nữ diễn viên Carey Mulligan, chuẩn bị ra rạp vào ngày 12.2. Đạo diễn Edgar Wright chính thức trở lại vào ngày 23.4 bằng tác phẩm tâm lý - kinh dị Last Night in Soho (Buổi tối cuối cùng ở Soho), xoay quanh chuyến du hành ngược về nước Anh thập niên 1960 của một cô gái trẻ do Anya Taylor-Joy hóa thân.

Dự án Candyman nối tiếp loạt phim kinh dị lấy chủ đề phân biệt chủng tộc Ảnh: Universal/MGM

Nhà làm phim M. Night Shyamalan thì gây tò mò khi tung ra dự án Old dự kiến xuất xưởng vào ngày 23.7, kể về một nhóm người bất ngờ bị già đi nhanh chóng sau khi phát hiện xác chết bí ẩn. Trong khi đó, bộ phim kinh dị Candyman (Sát nhân trong gương) khởi chiếu ngày 27.8 lại tạo sự khác biệt nhờ đào sâu chủ đề phân biệt chủng tộc. Dự án Deep Water dự kiến trình làng ngày 13.8 là màn hội ngộ của nam diễn viên Ben Affleck và bạn gái Ana de Armas cũng lọt vào danh sách những phim giật gân đáng mong chờ trong năm.

Ở thể loại hài hước, dự án Barb and Star Go to Vista del Mar sẽ phát hành ngày 16.7 gây chú ý với sự trở lại của nam diễn viên Jamie Dornan, người từng hóa thân thành tỷ phú Christian Grey trong loạt phim Fifty Shades of Grey (50 sắc thái). Bên cạnh đó, tác phẩm lãng mạn West Side Story (Câu chuyện phía Tây) của nhà làm phim Steven Spielberg sẽ ra rạp vào ngày 10.12 cũng khiến khán giả trông đợi.