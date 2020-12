NSND Thu Hà: ‘Vẻ ngoài của tôi chưa đến độ xuống cấp, phải can thiệp’

Bà Bạch Cúc là Tổng giám đốc điều hành của Cao Dược, một người đàn bà có tài, quyết đoán, tham vọng, nhưng luôn đầy những “mưu hèn kế bẩn” để đạt mục đích.

Vai diễn thử thách lớn thứ 2 trong sự nghiệp

NSND Thu Hà thừa nhận vai Bạch Cúc là thử thách lớn thứ 2 trong sự nghiệp diễn xuất của chị. “Lần thứ nhất của tôi là vai Ái Trinh trong vở kịch Cát bụi, còn lần thứ 2 là Bạch Cúc. Đó đều là những vai diễn có cá tính mạnh mẽ”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Chị thấy áp lực một phần nữa là bởi đã 6 - 7 năm mới quay lại đóng phim truyền hình. “Ban đầu tôi thấy hơi khó khăn. Vai Bạch Cúc có quá nhiều lời thoại, mà mọi người có thể nhìn thấy đây là nhân vật ở tuyến đối đầu với hầu hết những nhân vật trong phim”, chị cho hay.

Nghệ sĩ Vân Dung và Thu Hà cùng tham gia trong bộ phim Hướng dương ngược nắng Ảnh VTV

Nữ diễn viên kể, những ngày đầu trên trường quay, đạo diễn - NSƯT Vũ Trường Khoa thường thủ thỉ với chị phim truyền hình cần đời hơn. Sau đó, chị đã dần điều chỉnh cách thoại sao cho phù hợp với vai diễn.

Nhịp công việc ở trường quay ban đầu khiến chị thấy khá căng, diễn viên chả khác nào như…robot. “Một người làm tóc, một người trang điểm, còn mình đọc kịch bản... Có lúc, tôi thấy mệt, căng thẳng khiến cho bạn diễn cũng mệt theo. Có lúc người đơ ra. Khi ấy, đạo diễn lại bảo mình ra ngoài để hít ô xy”, chị kể.

Lý giải về việc vắng bóng trên màn ảnh nhỏ cũng như màn ảnh rộng trong nhiều năm qua, NSND Thu Hà cho hay do chị dành cho mỗi cậu con trai của mình 10 năm. “Tôi quay lại vì đam mê và cũng vì điều kiện thời gian sắp xếp công việc gia đình”, chị nói.

“Người phụ nữ ở tuổi 50 tiếc nhiều thứ lắm!”

Năm nay bước sang tuổi 51, nữ diễn viên chia sẻ: “Phụ nữ tuổi 50 tiếc nhiều thứ lắm! Họ đã sang ngưỡng khác nên quý trọng cuộc sống hơn, yêu bản thân hơn, bỏ qua lỗi lầm của người khác nhiều hơn, sống đơn giản hơn, không tham, sân, si quá nhiều, nhưng thấy tiếc tuổi trẻ, tiếc những gì mình chưa làm. Nếu vai cá tính như Bạch Cúc chưa được làm thì cũng rất tiếc nuối, bởi tôi rất muốn làm những vai như thế”.

Dù vậy, chị nói lâu rồi không nghĩ đến từ “giá như”. “Như thế mình sẽ nặng lòng thêm hoặc mình tiếp tục lao vào những tham vọng khác. Ở tầm tuổi này, mình tránh những câu đó”, chị bày tỏ.

NSND Thu Hà trong phim Hướng dương ngược nắng Ảnh VTV

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Bạch Cúc khiến chị mang vẻ ngoài già hơn so với thực tế. Trong khi ở ngoài, nữ diễn viên được nhiều người nhận xét trẻ hơn nhiều so với tuổi. Hỏi bí quyết, chị cho hay có lẽ là do môi trường công việc của chị rất trẻ.

“Ở nhà hát, tôi gần như không có khoảng cách với các cháu. Tinh thần của mình là đến cơ quan hòa nhập với bọn trẻ mình sẽ thấy trẻ ra và học hỏi ở các cháu được nhiều. Điều đó giống như nguồn năng lượng cho mình. Ở nhà, con còn nhỏ nên cần phải hòa vào đời sống của con”, NSND Thu Hà nói.

Chị cho hay bản thân không phải quá giữ gìn nhan sắc. “Tôi không làm đẹp nhiều, không tốn tiền đến spa, hay phòng tập. Tất cả mọi thứ đến tự nhiên nhưng bền bỉ. Tôi chạy, đi bộ, đi xe đạp. Đó là những thú vui của tôi”, nữ diễn viên cho hay, và cười vui: “Vẻ ngoài của tôi chưa đến độ xuống cấp, phải can thiệp".

Khi được hỏi có phải hạnh phúc viên mãn là yếu tố giúp người phụ nữ như chị trẻ và đẹp như vậy, nữ nghệ sĩ cho hay: "Không hẳn là vậy. Dù với người phụ nữ, điều đó rất quan trọng. Hạnh phúc sẽ toát lên gương mặt của họ, nhưng quan trọng là người phụ nữ phải biết cân bằng. Nếu không có những điều đó, thì họ phải biết vượt qua, bù vào sự thiếu hụt đó".