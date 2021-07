NSƯT Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Trịnh Kim Chi... được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND

Được biết trước khi ra quyết định thông qua danh hiệu NSND, NSƯT của lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, các đơn vị nghệ thuật công lập cũng đã thành lập hội đồng xét tặng các danh hiệu NSND và NSƯT gồm: Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM, Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen, Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP.HCM, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM…

Theo đó, đối với danh hiệu NSND, TP.HCM có 29 cá nhân nộp hồ sơ, trong đó 22 cá nhân đủ điều kiện để Sở VH-TT TP.HCM đề xuất lên Hội đồng cấp TP xét tặng NSND, gồm các NSƯT sau: Trịnh Kim Chi (diễn viên kịch, Hội Sân khấu TP.HCM), Nguyễn Kim Dung (diễn viên hát bội, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Thanh Điền (diễn viên cải lương), Bùi Xuân Hanh (diễn viên, biên đạo múa, hoạt động nghệ thuật tự do), Lại Thế Hiển (nhạc sĩ, diễn viên hát, hoạt động nghệ thuật tự do), Bùi Thị Huệ (Thanh Kim Huệ, diễn viên cải lương, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Thị Ngọc Khanh (diễn viên hát bội, Hội Sân khấu TP), Đàm Thị Loan (Đàm Loan, công ty Sài Gòn phẳng sân khấu Thế giới trẻ ), Đặng Thị Phương Loan (Phượng Loan, diễn viên Cải lương), Ngô Tuyết Mai (âm nhạc dân tộc), Nguyễn Ngọc Minh (Hùng Minh, diễn viên Cải lương), Nguyễn Trung Nam (đạo diễn truyền hình), Nguyễn Thị Nguyệt (diễn viên cải lương), Trần Văn Quan (diễn viên hát bội), Nguyễn Hữu Quốc (tác giả, đạo diễn, diễn viên, hoạt động nghệ thuật tự do), Nguyễn Thị Thanh Thúy (diễn viên hát, đạo diễn, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM), Hồ Văn Thành (nhạc sĩ sáng tác, Chỉ huy dàn nhạc), Đặng Thị Thiện (Lê Thiện, diễn viên cải lương), Nguyễn Ngọc Quế Trân (diễn viên cải lương, hoạt động nghệ thuật tự do), Lê Trí Tưởng (diễn viên xiếc), Đặng Thụy Mỹ Uyên (diễn viên kịch, Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ).