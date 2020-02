NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong: Vĩnh biệt ‘Người tạc tượng’

Liên quan đến vụ việc, sáng 19.2, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi phạm Dương Quang Bình (43 tuổi, ở số 12, ngõ 609 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, khoảng 21 giờ 40 tối 18.2, trong lúc không bình thường về tâm lý nghi do "ngáo đá", Bình tự đốt xe máy của mình dựng trước cửa nhà, sau đó phá mái tôn và trèo sang nhà em gái (số nhà 14, ngõ 609) dùng dao uy hiếp, đòi “xử” cả gia đình 6 người, trong đó có 3 cháu bé. Bình sau đó đã đâm em rể là anh Vũ Mạnh Dũng (nghệ sĩ ưu tú, Phó giám đốc Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam) tử vong tại chỗ. Công an quận Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng xuống hiện trường tổ chức giải cứu các nạn nhân bị uy hiếp và khống chế đối tượng, đưa về trụ sở làm rõ.