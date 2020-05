Nữ ca sĩ Hàn Quốc thua kiện, bị tòa buộc trả nợ đánh bạc

Hôm 27.5 vừa qua, tòa sơ thẩm tuyên án buộc Shoo trả lại 346 triệu won cho Park. Tòa án quận trung tâm Seoul cho rằng vì Park cho Shoo mượn tiền để đánh bạc bất hợp pháp nên nguyên đơn không thể yêu cầu nữ ca sĩ trả lại tiền theo đạo luật Dân sự Hàn Quốc. Tuy nhiên, tòa án kết luận rằng Shoo phải trả lại toàn bộ số tiền mà Park yêu cầu bởi cô là thường trú nhân đặc biệt của Nhật Bản.

Paradise Casino Walkerhill nơi ca sĩ Shoo đánh bạc bằng cách sử dụng tiền từ Park là sòng bạc dành cho người nước ngoài. Hầu như tất cả các sòng bạc ở Hàn Quốc chỉ nhận du khách nước ngoài. Công dân Hàn Quốc bị cấm đánh bạc tại hầu hết các sòng bạc ở trong và ngoài nước. Họ sẽ đối mặt với việc bị truy tố hình sự khi phát hiện hành vi đánh bạc ở bất kỳ nơi đâu.

Năm 2019, cựu thành viên nhóm S.E.S đối mặt với các cáo buộc khác nhau về đánh bạc, giả mạo tài khoản đánh bạc. Theo Tòa án quận phía Đông Seoul, cô nhận mức án 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo trong 2 hai năm và phải thực hiện 80 giờ cải tạo lao động. Chủ tọa cho rằng là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng, Shoo gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng khi bỏ số tiền lớn 790 triệu won cho 36 lần đánh bạc ở nước ngoài, chủ yếu là Macau từ tháng 8.2016 - 5.2018. Tuy nhiên, tòa xét đến lý lịch trong sạch và thái độ thành khẩn của Shoo nên cho cô hưởng án treo. Tại tòa, nữ ca sĩ khai cô đánh bạc vì hiếu kỳ và ngày càng bị cuốn theo. Nữ ca sĩ cho biết bản thân lo sợ và xấu hổ vì hình ảnh của mình xấu đi: “Tôi xin lỗi mọi người. Tôi cũng thấy hổ thẹn và có lỗi với các con của mình. Nhất định tôi sẽ không tái phạm".

Thành viên nhóm nhạc S.E.S Shoo tên thật là Yoo Soo Young, sinh năm 1981. Cô từng được ca ngợi là "nữ thần vạn người mê" nhờ nhan sắc và tài năng của mình. Shoo ra mắt lần đầu tiên vào năm 1997 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ S.E.S. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2002, cô bắt đầu phát hành nhiều ca khúc solo và album Devote One's Love. Ngoài việc ca hát, Shoo cũng lấn sân điện ảnh và tham gia làm MC cho nhiều chương trình truyền hình Hàn Quốc . Năm 2016, nhóm S.E.S tái hợp nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý như trước. Vụ bê bối đánh bạc cũng khiến hạnh phúc gia đình của cô và vận động viên bóng rổ Lim Hyo Sung rạn nứt. Nhiều cư dân mạng Hàn Quốc cho biết họ rất lo lắng cho tương lai 3 đứa con của Shoo, đặc biệt là khi cả nước đều đã biết mặt chúng khi gia đình cô tham gia show thực tế Oh! My Baby.