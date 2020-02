Oscar 2020: Những 'cú sốc' của lịch sử đề cử

Chỉ còn vài ngày nữa lễ trao giải Oscar 2020 sẽ diễn ra, giới phân tích, báo chí đã nhìn lại danh sách đề cử mùa giải năm nay, từ đó tra lại cả lịch sử tượng vàng khiến khán giả có nhiều bất ngờ. Trang Hollywood Reporter liệt kê ra những vấn đề nổi bật từ danh sách đề cử gây nhiều tranh cãi năm nay.

‘Đại gia’ trực tuyến Netflix gây sốc cho mùa giải khi vượt qua hai hãng phim khác (chiếu rạp, mặc dù cũng có nền tảng chiếu phim trực tuyến) là Disney và Sony. Hai "con cưng" của Netflix là tác phẩm lấy đề tài hôn nhân Marriage Story (6 đề cử) của đạo diễn Noah Baumbach và phim lấy đề tài tội phạm là The Irishman (10 đề cử) của nhà làm phim Martin Scorsese giúp nâng tổng số đề cử của hãng lên 24.

Cũng giống như tác phẩm đen trắng Roma năm rồi là cũng nhận 10 đề cử, thế nhưng The Irishman may mắn hơn ở chỗ không phải chịu số phận ghẻ lạnh. Khi Netflix mang Roma đi dự các giải thưởng phim lớn trong năm 2019, nhiều cuộc tranh cãi nổi lên vì phim không tuân thủ tính truyền thống. Năm nay, The Irishman là phim đầu tiên của Netflix nhận nhiều đề cử giải thưởng danh giá khác ngoài Oscar là Quả cầu vàng, BAFTA . Xếp sau Netflix, "Nhà Chuột" có tổng cộng 23 đề cử, còn Sony có 20 đề cử, cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Cũng bàn chuyện "thời thế luận anh hùng", một "ngựa chiến" khác của hãng không thể bỏ qua đó là phim hoạt hình Klaus. Đây là tác phẩm hoạt hình dài đầu tiên (không phải duy nhất trong năm 2019 vì còn các phim hoạt hình khác) của Netflix nhận đề cử Phim hoạt hình xuất sắc.

Joker - phim chuyển thể từ truyện tranh đầu tiên nhận 11 đề cử

Tác phẩm Joker của đạo diễn Todd Phillips bên cạnh việc "gây choáng" tại giải Oscar lần thứ 92 với 11 đề cử (bao gồm Phim xuất sắc) thì nó còn là phim 18+ đầu tiên làm được việc này. Không dừng lại đó, bộ phim về gã hề điên loạn thành phố Gotham là phim chuyển thể từ truyện tranh (DC nói riêng và các dòng khác nói chung) đầu tiên nhận số đề cử khủng. Nếu nhìn lại lịch sử đề cử Oscar, nó sánh ngang với phim The Lord of the Rings: The Return of the King (2003).

Tài tử Heath Ledger (trái) và Joaquin Phoenix cùng đóng nhân vật Joker được chuyển thể từ truyện tranh DC Ảnh: Warner Bros.

Joker không phải là phim chuyển thể từ truyện tranh đầu tiên nhận đề cử Phim xuất sắc bởi tại mùa giải 2019, Black Panther đến từ Marvel đã vinh dự nhận hạng mục đề cử này. Trong hạng mục Phim hay nhất, Black Panther ra về tay trắng, còn Joker năm nay cũng có nhiều đối thủ đáng gờm khác.

Trước đó khá lâu, một anh em khác cũng đến từ nhà DC là The Dark Knight (2008) của đạo diễn Christopher Nolan nhận 8 đề cử, trong đó tài tử Heath Ledger, người thủ vai Joker đã "ẵm" giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (do qua đời nên không lên nhận giải). Cũng đóng Joker và gặt hái nhiều giải thưởng danh giá trước đó, tài tử Joaquin Phoenix hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại mùa giải lần này.

Điện ảnh Hàn Quốc ‘bội thu’

Năm nay, nền điện ảnh xứ kim chi có đến 2 tác phẩm giúp "bội thu" đề cử Oscar đó là Ký sinh trùng của đạo diễn Bong Joon Ho và In the Absence của các nhà làm phim Yi Seung Jun và Gary Byung Seok Kam. Ký sinh trùng nhận 6 đề cử, bao gồm các hạng mục quan trọng là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc và Phim quốc tế xuất sắc. Còn In the Absence, tác phẩm tái hiện lại vụ chìm phà Sewol năm 2014 nhận đề cử Phim tài liệu ngắn xuất sắc.

Với tổng cộng 7 đề cử có được, xứ kim chi đang mong ngóng những bộ phim này sẽ làm nên chuyện tại Oscar 2020. Thậm chí, báo giới phương Tây còn nhận định Parasite làm tốt hơn tác phẩm đen trắng Roma năm rồi trên đường đua tiến tới giải Phim xuất sắc nhất năm (phim Roma để lọt tượng vàng vào tay Green Book).

Bộ phim tài liệu In the Absence có thời lượng 30 phút, tái hiện lại sự kiện đau lòng của Hàn Quốc Ảnh: 416 Documenting Group

Phim tài liệu dài: phim về chiến tranh hay môi trường được vinh danh?

Trong hạng mục đề cử Phim tài liệu dài xuất sắc là các ứng viên như The Edge of Democracy (phim Brazil), The Cave (phim hợp tác giữa Syria và Đan Mạch), American Factory (phim Mỹ), For Sama (phim Syria) và Honeyland (phim Macedonia). Trong số những tác phẩm này, nổi cộm lên hai cái tên sáng giá là For Sama và Honeyland.

For Sama (tạm dịch: Cho con gái Sama) là tác phẩm gai góc của người mẹ trẻ cố bảo vệ con mình giữa vùng chiến sự Ảnh: PBS Frontline

Nếu For Sama là câu chuyện của một người mẹ trẻ, do chính nữ đạo diễn Waad Al-Kateab quay phim và dẫn chuyện, kể về những giờ phút sinh tử của đứa con gái của mình giữa chiến tranh, khủng bố thì Honeyland lại là bài thơ nhẹ nhàng về một người phụ nữ lấy mật ong, cũng hiểm nguy nhưng lại ẩn chứa nhiều thông điệp về môi trường, lao động, truyền thống và hiện đại. Honeyland trước đây liên tục được báo The New York Times ca ngợi là một trong những phim xuất sắc năm 2019, còn For Sama gần đây nhất nhận 4 đề cử tại giải BAFTA 2020.

Martin Scorsese - đạo diễn còn sống nhận nhiều đề cử nhất

Chân dung đạo diễn Martin Scorsese, nhà làm phim lão thành của Hollywood nói riêng và thế giới nói chung Ảnh: AFP

Martin Scorsese , cây đại thụ của làng phim thế giới, người có sự nghiệp trải dài 5 thập niên qua được biết đến là nhà làm phim còn sống nhận nhiều đề cử nhất ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc với số lượng là 9. Tác phẩm The Irishman, nhận 10 đề cử tại mùa giải năm nay, bao gồm Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc đã giúp cho ông trở thành "ông vua" đề cử. Với 9 đề cử Đạo diễn xuất sắc, ông xếp sau cố đạo diễn William Wyler (1902-1981) vốn sở hữu tất thảy 12 đề cử.

Sam Mendes tái xuất sau 20 năm ‘biệt tăm’

Hollywood Reporter nhận định: "Lần cuối cùng ta thấy Sam Mendes lên sân khấu Oscar đó là lúc Facebook còn chưa ra đời" Ảnh: Los Angeles Times

Lần gần nhất mà đạo diễn phim lấy đề tài thế chiến thứ nhất mang tên 1917 nhận đề cử Oscar là vào năm 2000 nhờ phim American Beauty. Ông mang về nhà 5 giải Oscar, trong đó có giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Thế rồi sau đó, nhà làm phim tài năng này "bặt tăm" trong các mùa giải Oscar kế tiếp cho đến tận Oscar 2020. Lần tái xuất này, tác phẩm do ông chỉ đạo là 1917 nhận 10 đề cử, bao gồm Đạo diễn xuất sắc và Phim xuất sắc.

Đề cử âm nhạc: Nữ quyền lên ngôi?

Star Wars: The Rise of Skywalker ). Hildur Gudnadóttir "ẵm" tượng vàng hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng 2020 nhờ phần âm nhạc tuyệt vời trong phim Joker. Cô đánh dấu lần đầu tiên một nhà soạn nhạc nữ làm được kỳ tích này. Cũng rất có thể cô sẽ thắng giải Nhạc phim xuất sắc tại Oscar năm nay. Trước đây, kể từ khi Viện Hàn lâm Khoa học và Đề cử Oscar 2020 còn gây bất ngờ cho giới phân tích mùa giải qua trường hợp hai nhà soạn nhạc phim Hildur Gudnadóttir (phim Joker) và John Williams (phim). Hildur Gudnadóttir "ẵm" tượng vàng hạng mục Nhạc phim xuất sắc nhất tại giải Quả cầu vàng 2020 nhờ phần âm nhạc tuyệt vời trong phim Joker. Cô đánh dấu lần đầu tiên một nhà soạn nhạc nữ làm được kỳ tích này. Cũng rất có thể cô sẽ thắng giải Nhạc phim xuất sắc tại Oscar năm nay. Trước đây, kể từ khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ gộp hai hạng mục âm nhạc gốc và nhạc phim hài kịch thành một hạng mục là Nhạc phim xuất sắc (từ năm 1999), chiến thắng chỉ toàn là các nhà soạn nhạc nam.

Nhà soạn nhạc nữ Hildur Gudnadóttir có thể sẽ được vinh danh tại Oscar 2020 Ảnh: Getty Images

Nhà soạn nhạc John Williams hồi năm 1980 Ảnh: Janet Knott/The Boston Globe

Bên cạnh câu chuyện Oscar dành nhiều sự chú ý hơn đối với các tài năng nữ còn có một tên tuổi khác gây ngạc nhiên lần này đó là John Williams. Nhận đề cử về âm nhạc tại giải Oscar lần đầu tiên vào năm 1968, tính đến hiện tại, John Williams là nhà soạn nhạc phim còn sống nhận nhiều đề cử nhất với số lượng lên đến 52. Ông là người thổi hồn cho những tác phẩm như Schindler's List, Raiders of the Lost Ark, Jaws... Lễ trao giải Oscar lần thứ 92 sẽ diễn ra ở Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào sáng 10.2 (giờ Việt Nam).