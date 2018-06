Phim hè 2018 không chỉ có siêu anh hùng

Siêu anh hùng thống trị

Mùa phim hè năm nay mở màn với Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc chiến vô cực) thu về gần 2 tỉ USD trên toàn cầu và nắm chắc đạt doanh thu cao nhất của năm. Trong bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu cao nhất mọi thời đại, Avengers: Infinity War hiện đứng thứ 4, sau Avatar, Titanic và Star Wars: The Force Awakens.

Deadpool 2 cũng tạo được dấu ấn đậm nét tại bảng doanh thu tháng 5 khi đạt xấp xỉ 600 triệu USD trên khắp thế giới. Gã siêu anh hùng mồm mép vẫn chứng tỏ sức hút của mình trong thời đại những siêu anh hùng thống trị.

Hai bộ phim siêu anh hùng được chờ đợi tiếp theo trong mùa phim hè là Incredibles 2 (Gia đình siêu nhân 2), phần tiếp theo của bộ phim hoạt hình rất được yêu thích của Hãng Pixar, và Ant-Man and the Wasp (Người kiến và chiến binh ong), phần 2 của siêu anh hùng Người kiến, một thành viên của nhà Marvel với phần đầu khá thành công cách đây 3 năm.

Incredibles 2 ra mắt ngày 15.6, sau 14 năm xuất hiện phần 1. Câu chuyện về gia đình siêu nhân này dường như không phân biệt tuổi, từ thiếu nhi 7 tuổi đến cụ già 77 tuổi vẫn có thể bị thu hút trước sự vui nhộn và giàu thông điệp, tình cảm gia đình của Pixar.

Với Ant-Man and the Wasp (ra mắt ngày 6.7), gã Người kiến vắng mặt trong Avengers: Infinity War vừa qua để tập trung công lực cho tập phim tiếp theo này. Theo nhận định của giới quan sát, đây là một nước cờ thông minh của nhà Marvel, "ém kỹ" nhân vật này trong một tập phim riêng có nhiều đột phá, đồng thời cũng được hưởng lợi từ thành công vang dội của Avengers: Infinity War vừa ra mắt. Với diễn xuất của ngôi sao hài Paul Rudd, Ant-Man and the Wasp hứa hẹn là một thành công tiếp theo của dòng phim siêu anh hùng.

Ngoại truyện, phim làm tiếp vẫn là chủ lực

Có nhiều “bom tấn” đáng chờ đợi khác trong 3 tháng hè, đặc biệt là với những ai đã quá ngán ngẩm với các siêu anh hùng. Những bộ phim nổi tiếng từng thành công trong quá khứ tiếp tục “đào mỏ”, khai thác những thương hiệu có sẵn để chinh phục khán giả. Các bộ phim spinoff (ngoại truyện) hay sequel (phần tiếp theo) được đánh giá vẫn nắm vai trò chủ lực trong mùa phim hè năm nay.

Với dòng phim spinoff, đại diện nổi bật nhất trong hè này là Ocean’s 8 (ra rạp 15.6), ăn theo loạt phim nổi tiếng The Ocean’s Eleven (2001). Nếu trong loạt phim gốc, bộ phim tập trung vào những vụ trộm cướp táo tợn của băng cướp do Danny Ocean (George Clooney đóng) cầm đầu cùng một dàn sao nam có “máu mặt” như Brad Pitt, Matt Damon, Casey Affleck... thì trong Ocean’s 8 (Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô) sẽ là cuộc ra quân của các “chị đại” Hollywood, dưới tài dẫn dắt của Debbie Ocean (Sandra Bullock thủ vai), như Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna... Bộ phim kể về một vụ cướp kim cương trị giá cả trăm triệu USD trong đại lễ thời trang diễn ra hằng năm tại New York (Mỹ).

Còn với sequel, mùa phim hè năm nay tiếp tục chứng kiến sự trở lại của một loạt thương hiệu được yêu thích, từ thảm họa về thế giới khủng long trong Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ, khởi chiếu 8.6) đến phim nhạc kịch Mamma Mia! Here we go again (Mamma Mia: Yêu lần nữa); phim hoạt hình kinh dị, hài Hotel Transylvania 3: Summer vacation hay phim hành động The Equalizer 2 (do Denzel Washington đóng) sẽ ra rạp vào tháng 7. Escape Plan 2: Hades (Kế hoạch đào tẩu 2: Địa ngục) tiếp nối phần 1 Escape Plan năm 2013, là sự kết hợp của các ngôi sao đông - tây: Sylvester Stallone, Huỳnh Hiểu Minh, khởi chiếu từ 29.6. Và con át chủ bài hè chính là Tom Cruise với lần thứ 6 tái xuất nhân vật điệp viên Ethan Hunt trong siêu phẩm hành động Mission Impossible: Fallout (Nhiệm vụ bất khả thi: Sụp đổ), ra rạp ngày 27.7.

Những bộ phim đáng chờ đợi

Sau A quiet place (Vùng đất câm lặng), bộ phim kinh dị “nguyên bản” thành công vang dội do diễn viên, đạo diễn John Krasinski chỉ đạo ra mắt tháng 4, nếu bạn là fan của dòng phim kinh dị thì Hereditary là bộ phim đáng chờ đợi nhất của mùa hè năm nay. Hiện đang nắm giữ số điểm 98% trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim kinh dị rùng rợn có kinh phí thấp với diễn xuất của nữ diễn viên Úc Toni Collette hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm khác lạ và khó quên, đặc biệt là với đề tài kinh dị siêu nhiên.

“The Rock” - Dwayne Johnson là một cái tên bảo chứng cho dòng phim hành động bom tấn. Sau rất nhiều bộ phim sequel hay remake (làm lại), hè năm nay, The Rock tái xuất trong bộ phim hành động hoàn toàn nguyên bản là Skyscraper, kể về những anh hùng thầm lặng giữa đời thường chuyên giải cứu nạn nhân những vụ thảm họa trong các tòa nhà chọc trời. Còn The spy who dumped me, với sự phối hợp ăn ý của hai cô nàng hài hước Mila Kunis, Kate McKinnon để trừng trị gã người yêu cũ vốn là một siêu điệp viên nguy hiểm cũng rất hấp dẫn.