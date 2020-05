Phim hoạt hình 'Hercules' có bản người đóng, cặp đạo diễn 'Avengers 4' sản xuất

Theo như nguồn tin có được, hai anh em đạo diễn Joe Russo và Anthony Russo, người làm nên thành công của hai tác phẩm Avengers: Infinity War (doanh thu trên 2 tỉ USD toàn cầu) và Avengers: Endgame (trên 2,79 tỉ USD) sẽ là hai trong số những nhà sản xuất đứng ra bảo trợ cho dự án Hercules bản mới nhất. HIện chưa biết được chính xác ai sẽ ngồi vào ghế đạo diễn cho dự án này. Disney, dẫu vậy, vẫn không quên tận dụng hết nguồn lực sáng tạo từ "vũ trụ điện ảnh " Marvel, đó là để biên kịch Dave Callaham, người chắp bút cho dự án siêu anh hùng Shang-Chi and the legend of the Ten Rings đảm nhận kịch bản phim sắp tới.