Phim tết “ngồi trên đống lửa”

Hủy nhiều chương trình,

hoạt động văn hóa - giải trí Rap Việt All-Star là live concert được đầu tư lớn, thể hiện ở sự tham gia của đông đảo các rapper, nhà sản xuất, DJ đình đám và đang được yêu thích hiện nay. * Hà Nội: Nhiều chương trình tại Hà Nội đã bị hủy hoặc diễn ra không có khán giả. Tối 28.1, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân bất ngờ dừng ghi hình có khán giả. Đại diện Trung tâm sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình VN (VFC) thông tin: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ban tổ chức chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân rất tiếc không thể tổ chức ghi hình có khán giả vào tối 28.1”. Chương trình đã ghi hình có khán giả trong hai buổi 26 và 27.1. Cũng theo thông tin từ VFC, Táo quân vẫn phát sóng như bình thường vào tối 30 tết. Nhiều chương trình khác cũng đã phải tạm hoãn. Chương trình Khoảnh khắc có sự tham gia của ca sĩ Trọng Tấn, Trần Thu Hà… đã buộc phải hủy chỉ vài tiếng đồng hồ trước thời điểm dự kiến diễn ra (tối 28.1). Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh xin lỗi khán giả về việc không thể tham gia đêm nhạc vào tối 29.1 tại Hà Nội. Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ và ca sĩ cũng chia sẻ về việc bị hủy show diễn, như Tùng Dương, Trọng Tấn, Nguyễn Ngọc Anh... * Quảng Nam: Ngày 29.1, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), cho biết chương trình sân khấu thực cảnh Hội An show theo kế hoạch biểu diễn tối 30.1 đã phải tạm hoãn. Hội An show do UBND TP.Hội An, Trung tâm VH-TT và TT-TH TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp Đài tiếng nói VN, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tổ chức; do nhà văn Nguyễn Quang Vinh viết kịch bản và tổng đạo diễn, dự kiến diễn ra trên sân khấu mở, trải dài khu vực chùa Cầu, sông Hoài và phố cổ. Thanh Niên * TP.HCM: Theo kế hoạch, live concert Rap Việt All-Star diễn ra từ 15 - 20 giờ ngày 30.1 tại Trung tâm SECC, Q.7, TP.HCM. Tuy nhiên tối 29.1, nhà sản xuất đã quyết định tạm hoãn chương trình do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Sự kiện sẽ được tổ chức lại trong thời gian sớm nhất ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và được sự cho phép của cơ quan chức năng. Nhà sản xuất sẽ cập nhật về kế hoạch tổ chức lại sự kiện trên trang Facebook chính thức của chương trình.