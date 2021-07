Phim về cuộc 'đào thoát' khỏi Hoàng gia Anh của vợ chồng Harry tung trailer kịch tính

Mở đầu trailer phim Harry & Meghan: Escaping the Palace, một nhân viên trong Hoàng gia Anh khuyên Hoàng tử William (Jordan Whalen) và vợ Kate Middleton (Laura Mitchell) nên cho mọi người biết "ai mới là thành viên Hoàng gia thực sự". Trong khi đó, Nữ hoàng Elizabeth (Maggie Sullivun) đưa ra lời cảnh báo rằng vợ chồng Hoàng tử Harry đang "châm ngòi" cho một sự đổ vỡ sắp xảy đến.

Sự kiện vợ chồng Hoàng tử Harry - Meghan Markle rời bỏ Hoàng gia Anh trở thành chất liệu cho phim Harry & Meghan: Escaping the Palace ẢNH: REUTERS

Phần sau của trailer hé lộ nhiều chi tiết kịch tính. Vợ chồng Harry tỏ thái độ cương quyết bảo vệ gia đình nhỏ của mình, khi mâu thuẫn giữa họ với Hoàng gia Anh ngày càng trở nên gay gắt. Cặp đôi sau đó chuyển sang Mỹ sinh sống. Cuộc phỏng vấn gây chấn động hồi tháng 3 năm nay của vợ chồng Harry - Meghan với "nữ hoàng truyền hình" Oprah Winfrey cũng sẽ được tái hiện trong phim.

Đáng chú ý, một phân đoạn trong trailer nhắc lại vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris (Pháp) của Công nương Diana - mẹ Hoàng tử Harry. Trong bộ phim tài liệu The Me You Can’t See (tạm dịch: Bạn không thể thấy tôi), Harry từng tiết lộ mình bị ám ảnh bởi sự ra đi đột ngột của mẹ và hình ảnh đám đông thợ săn ảnh chĩa ống kính vào chiếc xe hơi xấu số. Đây là một trong những lý do khiến vợ chồng Harry quyết định rời bỏ Hoàng gia Anh.