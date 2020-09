Phim Việt vượt khó giữa đại dịch

Điểm sáng truyền cảm hứng

Thành tích của Ròm được xem là vượt trên mong đợi của giới làm phim, bởi ngay từ khi phim ra mắt đã có nhiều nhận định phim khó thắng lợi giòn giã ở phòng vé vì nội dung và cách thể hiện theo hướng phim nghệ thuật , độc lập sẽ khó phù hợp với số đông khán giả. Thế nhưng, phim Ròm đã đạt doanh thu mở màn cuối tuần cao nhất rạp Việt tính từ đầu năm 2020 đến nay với 30 tỉ đồng sau 3 ngày ra mắt (bom tấn Hàn Quốc Bán đảo - Peninsula sau 3 ngày chiếu sớm chỉ thu về hơn 15 tỉ đồng, còn bom tấn Mỹ Tenet có doanh thu 3 ngày đầu khoảng hơn 10 tỉ đồng). Nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan cho biết: “Thành tích này càng trở nên ấn tượng hơn khi Ròm là bộ phim Việt duy nhất can đảm ra rạp sau đợt dịch Covid-19 lần hai”. Hiện tại, CGV đang sắp xếp cho Ròm từ 60 - 70% suất chiếu so với tổng số suất chiếu của các phim CGV phát hành.

Đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả nghiêm trọng với nền công nghiệp điện ảnh thế giới, khiến nhiều đoàn phim phải tạm dừng sản xuất, rạp chiếu phim đóng cửa; và cả khi dịch tạm thời được kiểm soát thì tâm lý khán giả cũng ngại đến rạp xem phim. Tuy nhiên, nhiều nước như Hàn Quốc, Trung Quốc... đã tìm cách khôi phục lại thị trường bằng chính phim nội địa khi liên tiếp tung ra các phim kinh phí lớn, chất lượng cao trong nước sản xuất và đã thắng lợi lớn về doanh thu. Gần đây, lãnh đạo ngành điện ảnh Việt Nam đã kêu gọi các nhà sản xuất trong nước mau chóng đưa phim ra rạp, kêu gọi các chủ rạp phim đưa ra nhiều chính sách ưu đãi trong mùa dịch. Ròm chính là bộ phim Việt tiên phong ra rạp sau khi đợt bùng phát dịch Covid -19 thứ 2 tại Việt Nam được khống chế.

Diễn viên Yu Dương vai chính trong phim kinh dị Thang máy

Chờ đợi những phim lớn ra rạp

Đại diện các nhà phát hành và cụm rạp Galaxy, BHD, Lotte cũng khẳng định trong khó khăn giữa lúc dịch bệnh vẫn có nhiều cơ hội cho phim Việt. Bà Ngô Thị Bích Hiền, Giám đốc điều hành Công ty BHD chi nhánh TP.HCM, chia sẻ: “Điều mong chờ nhất của các nhà phát hành lẫn khán giả chính là những phim Việt có sự đầu tư lớn và có sự tham gia của nhiều tên tuổi như Tiệc trăng máu , Lật mặt 5, Trạng Tí, Thanh Sói... sẽ sớm được các nhà sản xuất cho ra rạp. Những phim như vậy mới có khả năng làm thay đổi thói quen để trở lại rạp chiếu của khán giả, chứ không phải là những phim Việt làng nhàng, kém thu hút. Tôi tin nếu những phim đó ra rạp trong lúc này thì vẫn sẽ đạt doanh thu lớn như mong đợi, bởi hiện rất nhiều cụm rạp cam kết dành ưu đãi về suất chiếu, quảng bá… cho phim Việt”.

Tôi tin là phim Việt có chất lượng tốt vẫn sẽ được khán giả ủng hộ và mang lại kết quả doanh thu tốt Ông Lương Công Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Galaxy M&E

Ông Lương Công Hiếu, Tổng giám đốc Công ty Galaxy M&E, cho biết: “Khi đang dịch bệnh, Peninsula (Bán đảo) với chất lượng tốt vẫn ăn khách, được khán giả Việt Nam chọn đến rạp xem. Vậy thì với những bộ phim đã gây dựng được thương hiệu như Lật mặt chiếu đến phần 5 của Lý Hải, hay Tiệc trăng máu của Nguyễn Quang Dũng, Phan Gia Nhật Linh, quy tụ diễn xuất của dàn sao phòng vé như: Thái Hòa, Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Hồng Ánh, Hứa Vỹ Văn, Kaity Nguyễn, Đức Thịnh… tại sao lại không dám ra rạp. Tôi tin là phim Việt có chất lượng tốt vẫn sẽ được khán giả ủng hộ và mang lại kết quả doanh thu tốt”.

Đáp lại lời kêu gọi trên, ê kíp Tiệc trăng máu và Lật mặt 5 cho biết sẽ cân nhắc thêm về thời điểm ra rạp trong năm nay. Đạo diễn, nhà sản xuất Lý Hải cho biết anh thấy vui vì dự án phim của mình được đánh giá tốt và việc dời lịch chiếu từ 30.4.2020 đến tết 2021 là việc bất khả kháng, vì vẫn còn sợ rủi ro về mặt khán giả và phụ thuộc các nhà đầu tư.

Phía CGV đang có phim Sài Gòn trong cơn mưa (đạo diễn Lê Minh Hoàng) và quyết định sẽ ra rạp tháng 11. Bộ phim kinh dị Thang máy với sự tham gia của các diễn viên Yu Dương, Mai Bích Trâm, Tống Yến Nhi, Kiều Trinh, Xuân Hiệp, hoa khôi áo dài Trương Diệu Ngọc... vừa có buổi họp báo chính thức, dự kiến công chiếu dịp Halloween 2020 tại các rạp trên toàn quốc.

Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn trong Chị Mười Ba phần 2

Sau nhiều lần trì hoãn, bộ phim tâm lý gia đình có yếu tố LGBT Chồng người ta của đạo diễn Nguyễn Hữu Tiến, với diễn xuất của Thanh Trúc, Yaya Trương Nhi, Trịnh Xuân Nhản... đã ấn định lịch chiếu vào 4.12. Bên cạnh đó, Chị Mười Ba (đạo diễn Võ Thanh Hòa, Thu Trang - Tiến Luật sản xuất và đóng chính), Người cần quên phải nhớ (đạo diễn Đỗ Đức Thịnh, Charlie Nguyễn sản xuất, Hoàng Yến Chibi vai chính) đã có lịch chiếu vào tháng 12, dịp Noel.

Như vậy, nếu Lật mặt 5 ra rạp cuối năm nay thì tết 2021 sẽ có 5 phim. 4 phim còn lại là: Bố già do Trấn Thành sản xuất, Vũ Ngọc Đãng đạo diễn; Gái già lắm chiêu 5 với diễn xuất của NSND Lê Khanh, NSND Hồng Vân, Kaity Nguyễn.. của đạo diễn Bảo Nhân - Namcito; phim cổ trang thiếu nhi Trạng Tí do Ngô Thanh Vân sản xuất, Phan Gia Nhật Linh đạo diễn; và phim hành động Thanh Sói do Ngô Thanh Vân sản xuất.

Các phim khác cũng đang cân nhắc để quyết định ngày ra rạp gồm: phim hình sự - giật gân Song song của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng với sự tham gia của Nhã Phương, Trương Thế Vinh; Tà Năng Phan Dũng - phim sinh tồn đầu tiên của Việt Nam của đạo diễn Trần Hữu Tấn…