'Ròm' hồi hộp chờ khán giả đến khám phá

Bộ phim Ròm (đạo diễn Trần Thanh Huy) từng đoạt giải New Currents - giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 (Hàn Quốc) và giải Phim điện ảnh đầu tay xuất sắc nhất (Best First Feature) tại Liên hoan phim quốc tế Fantasia lần thứ 24 - 2020 vừa có buổi chiếu ra mắt báo giới tại TP.HCM trước khi chính thức chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 25.9.