Rung ngân những giai điệu yêu thương

Trong không khí hân hoan, lộng lẫy mà ấm áp được đạo diễn Trần Vi Mỹ phả lên sân khấu Nhà hát Hòa Bình, trong không gian bàng bạc những thanh âm của “cao cung lên khúc nhạc thiên thần… đàn ôi cứ rung những điệu réo rắt”, mỗi tiếng hát, mỗi giọng hòa bè như xúc cảm hơn, ngân vang hơn, mỗi tiết mục, mỗi câu chuyện kể dù với hình thức biểu diễn nào như cũng dễ lay động người thưởng thức. Đó có thể là tiếng hát rất chạm tâm tư người nghe của cô bé Kim Tuyến với Tell me why - ca khúc giàu ý nghĩa mang thông điệp thức tỉnh con người nhằm hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn; là giọng ca giàu cảm xúc Diệu Hiền, Võ Hạ Trâm… trong những ca khúc gợi nhớ về miền ký ức đẹp đẽ hay tiếng hát lấp lánh những ước mơ của “cô Tiên trong mùa lũ” Thủy Tiên; là “quà tặng giáng sinh” đậm đà dư vị với 3 ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng hay màn song ca Dâng mẹ mà Quang Dũng - Phạm Thu Hà đưa người nghe chìm đắm, miên man theo từng lời hát…