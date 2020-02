Sân bay Hàn Quốc 'náo loạn' đón đoàn làm phim 'Parasite' trở về giữa tâm bão corona

Sau khi tác phẩm Parasite chiến thắng 4 giải thưởng quan trọng tại Oscar 2020 , bao gồm Phim hay nhất, hàng triệu người hâm mộ Hàn Quốc đã vỡ òa vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh xứ kim chi lẫn châu Á nói chung có phim không nói tiếng Anh thắng giải quan trọng nhất ở Oscar.

Sáng ngày 12.2, người hâm mộ lẫn phóng viên Hàn vây kín sân bay Quốc tế Incheon (thủ đô Seoul) để chào đón những "người hùng" từ Mỹ trở về. Chỉ có đạo diễn Bong Joon Ho là không về được do còn kẹt lịch trình làm việc ở xứ cờ hoa.

Do có hơn 1.000 người bao gồm khán giả hâm mộ lẫn phóng viên báo đài có mặt tại sân bay để đón đoàn làm phim trở về, sợ mất trật tự nên lực lượng an ninh đã phải túc trực thường xuyên. Bên cạnh đó, ê-kíp cũng được dành một lối đi riêng Ảnh: Korea Now

Hò reo đón chào đoàn phim

Các diễn viên trong phim Parasite như Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Choi Woo Sik, Park So Dam, Cho Yeo Jeong... đều nhận được những màn reo hò nhiệt liệt từ phía khán giả. Tuy giữa mùa dịch bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới hoành hành, lực lượng an ninh và nhiều người ở sân bay mang khẩu trang để phòng bệnh nhưng đoàn làm phim luôn tươi cười với khán giả. Nhà sản xuất của bộ phim Parasite là Kwak Shin Ae đại diện đoàn diễn viên phát biểu trước đám đông: "Cám ơn tất cả mọi người đã ra sân bay sớm thế này để đón chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn tấm lòng của các bạn".

Nam diễn viên Song Kang Ho phát biểu trước đám đông bên cạnh nhà sản xuất Kwak Shin Ae Ảnh: iMBC

Nữ diễn viên Cho Yeo Jeong gây bất ngờ khi diện set đồ đen tại sân bay Ảnh: My Daily

Sau đó, nam diễn viên Song Kang Ho, người hóa thân vai ông bố nghèo trong phim tiếp lời của bà Kwak Shin Ae: "Đạo diễn Bong không thể về cùng chúng tôi do còn vướng bận lịch trình ở Mỹ. Chúng tôi muốn dành sự cảm ơn chân thành đến những khán giả đã yêu mến, ủng hộ bộ phim Parasite. Chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong việc quảng bá, đưa văn hóa Hàn Quốc đến bạn bè quốc tế thông qua những bộ phim chất lượng".

Tại mùa giải Oscar lần thứ 92 vừa qua, phim Parasite đào sâu vào hố ngăn cách giàu, nghèo trong lòng xã hội Hàn Quốc hiện đại đã đánh bại nhiều tác phẩm sừng sỏ khác là The Irishman, 1917, Once Upon a Time in Hollywood... để giành giải thưởng Phim hay nhất năm 2019. Tác phẩm giúp cho đạo diễn và đoàn làm phim Parasite 4 lần lên sân khấu Oscar để nhận tượng vàng trong sự reo hò, tán thưởng của các nhà làm phim phương Tây. Parasite giúp cho Bong Joon Ho trở thành một trong những nhà làm phim đương đại xuất sắc ở Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung.