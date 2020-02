Sao Hàn hủy show nước ngoài vì sợ dịch Covid-19

Trước mắt, điểm đến Đài Loan thuộc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Keep Spinning của GOT7 dự kiến diễn ra vào ngày 28.3 đã bị dời lại. Loạt đêm diễn 6IXENSE của AB6IX ở Bangkok (Thái Lan, ngày 7.3), Đài Loan (14.3), Kuala Lumpur (Malaysia, ngày 21.3), Macau (4.4) và Jakarta (Indonesia, ngày 11.4) đều phải xếp lại lịch vì không thể tổ chức do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tương tự, concert của Kim Jaejoong (JYJ) ở Jakarta (Indonesia) vào ngày 7.3 đã phải hoãn lại. Fan meeting của B1A4 vào ngày 22.3 và buổi họp fan cá nhân của thành viên Sandeul ở Bangkok (Thái Lan) cũng đành lỡ hẹn.

Bên cạnh đó, các đêm diễn thuộc tour TWICELIGHTS của Twice ở Tokyo Dome (Nhật Bản) dời từ ngày 3 và 4.3 sang 15 và 16.4. Sự kiện talk show Weply của BTS sẽ diễn ra muộn hơn so với dự kiến là ngày 7.3. Liên hoan âm nhạc Hàn Quốc (The Korea Times Music Festival 2020) tuyên bố hoãn chương trình dự kiến diễn ra vào ngày 25.4 tại Los Angeles (Mỹ) vì những hạn chế xuất/nhập cảnh hiện tại ở châu Á.