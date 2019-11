‘Sao Mai' Lương Nguyệt Anh, MC Mỹ Vân hết lòng vì trẻ em bệnh tim

Mới đây, ca sĩ Lương Nguyệt Anh, MC Mỹ Vân cùng nhiều nghệ sĩ khác cùng tham gia chương trình từ thiện Chạy vì trái tim. Đây là chương trình nhằm giúp đỡ các em nhỏ không may có trái tim không lành lặn do Quỹ Nhịp tim Việt Nam tổ chức. Sau 6 lần thực hiện, chương trình đã gây quỹ được hơn 23 tỉ đồng, giúp đỡ hơn 900 trẻ em nghèo bị dị tật tim bẩm sinh được phẫu thuật miễn phí. Đó là lý do để các nghệ sĩ luôn luôn sát cánh cùng chương trình.