Selena Gomez khiến fan lo lắng với vẻ ngoài gầy gò

Sau một tháng tiếp nhận điều trị, Selena Gomez lần đầu tiên lộ diện ở Los Angeles, Mỹ vào ngày 15.5 và được cánh săn ảnh chụp lại. Nữ ca sĩ xuất hiện giản dị trong trang phục màu xám, tóc búi cao. Cô cũng tuân thủ việc mang khẩu trang trong bối cảnh nước Mỹ bị ảnh hưởng trầm trọng bởi dịch Covid-19 . Giọng ca Lose you to love me rèn luyện thể lực bằng cách chạy bộ. Tuy nhiên, Selena Gomez lại khiến nhiều người lo lắng với vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống. So sánh với những bức ảnh trên Instagram cá nhân, fan phỏng đoán rằng nữ ca sĩ đã bị sụt cân vì chữa bệnh. Dưới bài báo được Daily Mail đăng tải, cư dân mạng đã để lại bình luận động viên Selena Gomez cố gắng giữ gìn sức khỏe : "Cô ấy thật ngọt ngào và khiêm tốn, mong mọi thứ sẽ ổn", "Có vẻ như cân nặng của Gomez liên tục thay đổi. Căn bệnh lupus ban đỏ khiến điều này xảy ra", " Selena Gomez thật kiên cường. Trước đây là ghép thận và bây giờ là lupus ban đỏ và rối loạn lưỡng cực nhưng cô ấy vẫn vượt qua"...