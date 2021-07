Người nặng lòng với những ngôi mộ vô danh

Mời bạn đọc gửi bài tham gia cuộc thi viết Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức

với tổng giải thưởng 260 triệu đồng



Giải thưởng dành cho tác giả có bài viết dự thi:

1 giải nhất: 30.000.000 đồng

2 giải nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng.

3 giải ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.

5 giải khuyến khích: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng.

1 giải bài viết được bạn đọc yêu thích (bao gồm lượt xem và lượt like trên

5 nhân vật được vinh danh do Ban tổ chức và bạn đọc bình chọn: 30.000.000 đồng/trường hợp.

Bài dự thi gửi qua địa chỉ email chương trình: songdep@thanhnien.vn, Hoặc bằng thư qua đường bưu điện về Tòa soạn Báo

