Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Các nhà văn trao 150 triệu đồng cho tuyến đầu chống dịch

Tấm lòng của các nhà văn hướng về tuyến đầu

Sáng 20.7, Thượng tá Phạm Đức Châu Trần - thay mặt Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Việt Nam), đã đến Bệnh viện TP.Thủ Đức trao tận tay 50 triệu đồng cho các y, bác sĩ đang vất vả điều trị bệnh nhân mắc Covid-19

Trước đó, nhà văn Bích Ngân - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam, phụ trách Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn Việt Nam) và là Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, gặp sự cố mắc kẹt ở khu vực bị phong tỏa không ra ngoài được. Chị đã linh hoạt nhờ Thượng tá Phạm Đức Châu Trần, Chỉ huy trưởng lực lượng quân sự TP.Thủ Đức, thay mặt Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn VN) đến Bệnh viện TP.Thủ Đức thực hiện nghĩa cử này.

Thay mặt các y, bác sĩ Bệnh viện TP.Thủ Đức, bác sĩ Nguyễn Lan Anh - Phó giám đốc bệnh viện, đã gửi lời cảm ơn tấm lòng các nhà văn đã kịp thời khích lệ tinh thần của đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm điều trị, chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid -19.

Ngay sau đó vào chiều 22.7, nhà văn Bích Ngân đã đại diện Hội Nhà văn TP.HCM tiếp tục trao 100 triệu đồng quyên góp được từ các hội viên và độc giả đến cho các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức (TP.HCM), nơi đang điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thượng tá Phạm Đức Châu Trần, đại diện Ban Nhà văn nữ (Hội Nhà văn VN), trao 50 triệu đồng tại BV TP.Thủ Đức ẢNH: NVCC

Nhà văn Bích Ngân thông tin thêm: “Tất cả 100 triệu đồng này là toàn bộ số tiền đóng góp trong 3 ngày qua của nhiều nhà văn, bạn bè thân hữu của Hội Nhà văn TP.HCM và cả nước nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, vất vả với đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch”.

Bác sĩ Nguyễn Trường Thọ - Phó giám đốc, đã thay mặt lãnh đạo bệnh viện cảm ơn các nhà văn và Hội Nhà văn TP.HCM đã đồng cảm, khích lệ tinh thần và động viên những người thầy thuốc nơi tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch hết sức gian nan.

Nhà văn Sơn Tùng của Búp sen xanh qua đời ở tuổi 93

Nhà văn Sơn Tùng vừa qua đời ngày 22.7 tại Hà Nội. Ông là nhà văn Việt Nam có nhiều tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều danh nhân khác. Trong đó, nổi tiếng nhất là tiểu thuyết Búp sen xanh về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà văn Sơn Tùng tên thật là Bùi Sơn Tùng. Ông sinh năm 1928 tại làng Hoa Lũy (nay là Kim Lũy), xã Diễn Kim, H.Diễn Châu, Nghệ An trong một gia đình nhà nho nghèo nhưng trọng chữ.

Theo tư liệu của Nhà xuất bản Kim Đồng, gia đình nhà văn Sơn Tùng có quan hệ họ hàng với gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà nội nhà văn Sơn Tùng (cụ Hà Thị Tự) là cháu họ bà nội Chủ tịch Hồ Chí Minh (cụ Hà Thị Hy).

Nhà văn Sơn Tùng ẢNH: TỪ KHÔI

Năm 1965, nhà văn Sơn Tùng là đặc phái viên của Báo Tiền Phong tác nghiệp chủ yếu tại vùng chiến sự ác liệt ở Quân khu 4, từ Thanh Hóa đến Quảng Bình , Vĩnh Linh. Tới năm 1967, ông xung phong đi B, vào chiến trường Đông Nam bộ thành lập và phụ trách tờ báo Thanh niên Giải phóng.

Năm 1971, ông bị thương rất nặng trong chiến đấu, chấn thương sọ não, vỡ xương vai, nửa người bên phải hầu như bị liệt không đi lại được, thần kinh chéo bị tổn thương nặng, tay phải co quắp, tay trái chỉ còn 2 ngón, thị lực còn 1/10. Sau chiến tranh, ông là thương binh hạng 1/4 nhưng vẫn tiếp tục cầm bút, ông viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những nhà cách mạng hiện đại cũng như các danh nhân văn hóa của dân tộc. Từ năm 1974 tới nay, nhà văn Sơn Tùng đã cho ra đời hàng chục tiểu thuyết, tư liệu, tập truyện. Ông viết bằng bàn tay phải chỉ còn 3 ngón bị co quắp, cầm bút vô cùng khó khăn.

Nhà văn Sơn Tùng được phong danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2011.

Lập biên bản, dừng thi công tượng nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa

Công trình xây dựng tượng nữ hoàng băng giá Elsa "xấu như mụ phù thủy" ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã bị chính quyền địa phương lập biên bản, yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công.

Sáng 20.7, UBND TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã có thông tin ban đầu kết quả kiểm tra tại công trình xây dựng tượng nữ hoàng băng giá Elsa “phiên bản lỗi” gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Tượng nữ hoàng băng giá Elsa tại TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) gây xôn xao dư luận những ngày qua ẢNH: CỔNG THÔNG TIN TX.SA PA

Theo UBND TX.Sa Pa, công trình này được phát hiện tại điểm check-in của Công ty cổ phần đầu tư An Sa Pa Queen, tại tổ 4, P.Phan Si Păng, TX.Sa Pa.

Doanh nghiệp này đã vận chuyển tượng là dạng tượng đúc sẵn, không phải xây dựng tại chỗ, mang về và cho đặt trên mái tầng 2 của khu nhà cũ hiện tại. Bức tượng cao khoảng 3 m; bề rộng tuyệt đối khoảng 3 m.

Ngay sau khi kiểm tra, UBND P.Phan Si Păng lập biên bản, tạm dừng mọi hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư An Sa Pa Queen tại địa điểm trên; đồng thời mời chủ doanh nghiệp đến trụ sở để làm việc, quán triệt về chủ trương, quy định liên quan đến điểm check-in tại TX.Sa Pa.

Xử lý dứt điểm các vi phạm ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Ngày 23.7, UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu xử lý dứt điểm các vi phạm tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

TP.Đà Lạt giao UBND phường 3, phường 4 phối hợp cùng Ban quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia hồ Tuyền Lâm tăng cường kiểm tra, xử lý các sai phạm tại KDL này. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc việc khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư, xây dựng; khẩn trương liên hệ cơ quan có thẩm quyền để lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng và điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định trong tháng 7 này, nếu quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thực hiện khắc phục hậu quả.

Công trình của Công ty TNHH Li Mi đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm ẢNH: GIA BÌNH

Đồng thời tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn Công ty CP Thiên Nhân, Công ty TNHH Trà Vườn Thương, Công ty TNHH Li Mi tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan chức năng. Khẩn trương liên hệ cơ quan có thầm quyền để lập các thủ tục đầu tư xây dựng dự án đảm bảo theo quy định. Trường hợp quá thời hạn cơ quan có thẩm quyền cho phép khắc phục hậu quả phải lập hồ sơ trình UBND thành phố ban hành quyết định cưỡng chế. Khẩn trương lập phương án, kế hoạch để cưỡng chế để tổ chức thực hiện tháo dỡ dứt điểm các hạng mục, công trình sai phạm khi các chủ đầu tư không được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng; báo cáo kết quả thực hiện đến UBND TP (thông qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 15.8.

Bán đấu giá thanh kiếm được cho là của vua Thành Thái ở Mỹ Nhà đấu giá GWS Auctions (Mỹ) hôm 17.7 vừa rao bán thanh kiếm được cho là của vua Thành Thái nhưng gây nhiều ngờ vực. Thanh kiếm có kích cỡ dài 81cm, nơi rộng nhất 10 cm và bề rộng lưỡi kiếm là 3,8 cm, trang trí nhiều chi tiết chạm trổ tinh xảo, nạm đá quý, có khắc dòng chữ trên tay cầm. Web site của GWS Auctions ghi: “Đây là thanh kiếm của vua Thành Thái (từ một hoàng tộc Việt Nam). Tác phẩm lịch sử Hoàng gia Việt Nam lẫy lừng này là một thanh gươm quý mà theo người bán là của vua Thành Thái (Nguyễn Phước Bửu Lân), vị vua thứ 10 của triều Nguyễn Việt Nam. Thanh kiếm được trang trí công phu này là một trong những loại vũ khí cổ của Việt Nam được săn lùng nhiều nhất và được mang theo suốt thời gian trị vì triều Nguyễn... Vật gia truyền quý giá này đã tồn tại qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều triều đại và tồn tại hơn 1.000 năm. Tác phẩm này đến từ tài sản của một gia đình hoàng gia Việt Nam hiện đang sống ở Mỹ với mong muốn được giữ kín gia thế vì họ vẫn còn người thân sống ở Việt Nam". Thanh kiếm được cho là của vua Thành Thái ẢNH: GWS Thanh kiếm được đăng bán với giá khởi điểm 5.000 USD, với mỗi bước giá tăng tối thiểu là 2.500 USD. Vật phẩm đã thu hút hơn 2.000 lượt tham quan trực tuyến. Trong buổi đấu giá trực tuyến kết thúc vào sáng 17.7 (giờ Mỹ), vẫn không có người nào đặt mua thành công. Tuy nhiên nhiều người vẫn ngờ vực thanh kiếm này vì thông tin về thanh kiếm chưa được kiểm chứng, kèm theo chi tiết “tồn tại hơn 1.000 năm” và người mua chỉ thấy hình ảnh qua mạng khiến những người sưu tập cổ vật đặt dấu hỏi lớn.

Phim Titane gây tranh cãi của nữ đạo diễn Pháp đoạt Cành cọ vàng 2021

LHP Cannes kết thúc vào tối 17.7 (giờ Pháp) với giải Cành cọ vàng được trao cho bộ phim gây tranh cãi Titane của nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau.

Bộ phim giàu trí tưởng tượng Titane về kẻ giết người hàng loạt của nữ đạo diễn Pháp Julia Ducournau đã vượt qua 23 ứng cử viên khác để đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2021. Julia Ducournau (37 tuổi), trở thành nữ đạo diễn thứ hai giành được giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes. Bộ phim Titane đầy bạo lực, trong đó nhân vật nữ chính quan hệ tình dục với một chiếc xe hơi, khiến các nhà phê bình bị chia rẽ, một số khen ngợi sự độc đáo của phim nhưng những người khác lại chê bai cách tiếp cận điên cuồng và lộn xộn.

Nữ đạo diễn Julia Ducournau đoạt giải Cành cọ vàng với phim Titane ẢNH: REUTERS

Julia Ducournau trước đó đã đạt được thành công với phim Raw vào năm 2016. Người phụ nữ duy nhất trước cô giành được giải Cành cọ vàng của LHP Cannes 1993 là Jane Campion với tác phẩm The Piano.

Những giải khác được công bố bao gồm Leos Carax là đạo diễn xuất sắc nhất (phim Annette). Hamaguchi Ryusuke và Takamusa Oe của Nhật Bản giành giải kịch bản hay nhất (Drive My Car). Renate Reinsve nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong phim The Worst Person in The World của Joachim Trier, một bộ phim hài lãng mạn hiện đại đã gây được tiếng vang lớn với giới phê bình. Caleb Landry Jones đóng chính trong bộ phim Úc Nitram giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Giải Ban giám khảo dành cho phim hay nhất thuộc về hai bộ phim Ahead's Knee của Nadav Lapid (Israel) và Memoria của Apichatpong Weerasethakul (Thái Lan). Giải thưởng Grand Prix thuộc về 2 phim: A Hero của Asghar Farhadi và Compartment No.6 của Juho Kusomanen.