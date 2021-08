Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Phimmoi.net

Quá trình điều tra, PC03 xác định, từ năm 2014, Nguyễn Tuấn Tú (ngụ tỉnh Lâm Đồng) có kế hoạch xây dựng phát triển website chiếu phim trực tuyến miễn phí trên mạng internet. Để thực hiện kế hoạch này, Tú đã thuê hai cá nhân có trình độ kỹ thuật cao về công nghệ thông tin là Cao Thanh Lai và Cao Duy Anh (đều 31 tuổi, ngụ Đồng Nai) để thực hiện lập trình, quản trị, vận hành website www.phimmoi.net.

Phan Law, đơn vị nhận ủy quyền của nhiều chủ thể quyền tác giả, đã công bố một số thông tin liên quan đến Phimmoi.net. Theo đó, công ty luật này đã nhận được các yêu cầu rà soát vi phạm online từ các chủ thể quyền riêng lẻ từ 2014, sau đó tới tới 2019, đơn vị nhận được thêm các ủy quyền mới từ các đơn vị như VSTV (K+), Canal+, BHD… Việc rà soát cho thấy Phimmoi.net là một website vi phạm bản quyền với quy mô lớn và có “thâm niên” hoạt động thuộc hàng top tại Việt Nam trong nhiều năm.

Phan Law cũng đưa ra các thống kê từ các trang web uy tín về lượt xem trên Phimmoi.net nhiều năm qua. Theo website thống kê lượng truy cập Alexa, Phimmoi.net có thứ hạng 15 tại Việt Nam và 2.182 trên toàn cầu tính đến 27.7.2018 với khoảng 50 - 90 triệu khách truy cập hàng tháng. Năm 2020, vị trí của Phimmoi.net là 832 trên toàn thế giới , đứng thứ 27 trong các website trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. Theo dữ liệu từ HypeStat, trang web này kiếm được khoảng 58.290 USD mỗi tháng từ doanh thu quảng cáo.

Sau khi trang web Phimmoi.net chính thức bị "khai tử" vào ngày 17.6.2020, trên thị trường tiếp tục xuất hiện nhiều website có tên miền mới như: Phimmoiz.net, Phimmoizz.net, Phimmoizzz.net và zPhimmoi.com, Phimmoii.org, zPhimmoi.tv, Phimmoi.be...

Cũng theo luật sư Tuấn, việc PC03 Công an TP.HCM khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Phimmoi.net có thể nói là một tín hiệu đáng mừng, mang đến cho những cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và bảo vệ nội dung của ngành công nghiệp điện ảnh rất nhiều kỳ vọng.

Ca sĩ Quang Vĩnh và nghệ sĩ tuồng cổ Bạch Mai qua đời

Ca sĩ Quang Vĩnh - một người hát nhạc Pháp nổi tiếng suốt gần 40 năm tại Sài Gòn, vừa qua đời sáng 22.8. Sáng 22.8, nghệ sĩ pianist Vũ Trọng Hiếu - em trai ca sĩ Quang Vĩnh thông báo tin buồn trên trang cá nhân: "Gia đình chúng tôi đau xót xin báo tin đến tất cả bạn bè thân hữu gần xa của anh Quang Vĩnh được biết: ca sĩ hát nhạc Pháp - Quang Vĩnh đã ra đi, về cõi Phật lúc 3 giờ 30 sáng nay 22.8, sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Mong anh Quang Vĩnh đến một thế giới mới được bình yên và sớm được siêu thoát, anh của mình nhé...! Anh luôn trong trái tim của gia đình. Thương nhớ anh".

Ca sĩ Quang Vĩnh ẢNH: T.L

Quang Vĩnh tên đầy đủ là Vũ Văn Vĩnh, sinh 1959 tại Sài Gòn. Bố mẹ ông là bộ đôi ca sĩ Ngọc Quang - Thanh Nguyên chuyên hát cho đài phát thanh. Quang Vĩnh nổi tiếng khi xuất hiện với phong thái lãng tử, phong trần, hát những tình khúc nhạc Pháp ở khắp các quán cà phê, bar, pub tại Sài Gòn như Carmen, Guitar Gỗ, Napoli , Sixteen Club, Bản Sonate... Ngay từ nhỏ, Quang Vĩnh bén duyên với nhạc Pháp từ việc học tại một trường của Pháp trước năm 1975 và sau đó làm quen với tiếng Pháp qua sự dạy dỗ, hướng dẫn của mẹ. Năm 1982, Quang Vĩnh bắt đầu chơi nhạc cụ (trống, ghita) và bắt đầu đánh trống chuyên nghiệp cho các ban nhạc từ 1984.

Quang Vĩnh có "vốn liếng" tới hơn 200 bài hát nhạc Pháp của các tượng đài một thời như: Maman, Je Ne T’aime Plus, Les Mots Bleus, Si L’amour Existe Encore, Coupable, Adieu Jolie Candy, Les Amoureux Qui Passent...

Nghệ sĩ Bạch Mai (phải) và con gái Bình Tinh ẢNH: T.L

Nghệ sĩ - soạn giả Bạch Mai qua đời ngày 25.8, thọ 73 tuổi, khiến giới nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, đau xót. Nỗi đau càng nhân lên vì em gái và em trai nghệ sĩ Bạch Mai cũng vừa mới mất trong vòng một tháng. Dịch Covid-19 cùng lúc cướp đi 3 người thân của nghệ sĩ Bình Tinh gồm mẹ, dì và cậu, khiến làng cải lương tuồng cổ đau đớn vô cùng.

Nghệ sĩ Bạch Mai xứng đáng là cây đại thụ, bởi bà không chỉ là một diễn viên giỏi, mà còn là một soạn giả, một đạo diễn, cố vấn nghệ thuật , thầy dạy nghề của nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Bà để lại những kịch bản ăn khách mà các thế hệ sau luôn dàn dựng biểu diễn hoặc lấy đi thi. Xử án Phi Giao, Ngọc Kỳ Lân, Thập tứ nữ anh hào, Giang sơn mỹ nhân, Mặt trời đêm thế kỷ, Mai trắng se duyên, Trưng Nữ Vương, Ngũ biến báo phu cừu… đều in sâu trong lòng người mộ điệu.

Bộ VH-TT-DL giải thích vì sao nghệ sĩ Ái Như chưa là NSƯT

Bộ VH-TT-DL đã lên tiếng sau khi có thư gửi về bộ này đề nghị tặng danh hiệu NSƯT cho nghệ sĩ Ái Như của sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh.

Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản trả lời ý kiến bạn đọc về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ. Theo đó, Bộ VH-TT-DL hướng dẫn nữ nghệ sĩ Ái Như (sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh) liên hệ với Sở VH-TT TP.HCM để được hướng dẫn cụ thể về việc làm hồ sơ xét tặng danh hiệu trong đợt tới.

Văn bản này cho biết, đã có bạn đọc Đặng Phúc với địa chỉ email dangphuc1805@... gửi thư tới Bộ VH-TT-DL về việc đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ cho diễn viên Ái Như, sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (TP.HCM).

Nghệ sĩ Ái Như gắn bó với sân khấu kịch cả trên cương vị diễn viên lẫn đào tạo ẢNH: NSCC

Theo quy định tại khoản 6 điều 12 Nghị định số 89, Bộ VH-TT-DL không phải cơ quan tiếp nhận và xét hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu đối với nghệ sĩ Ái Như. Cũng theo quy định tại khoản 2 điều 13 Nghị định số 89, nghệ sĩ Ái Như gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại hội đồng cấp cơ sở là đơn vị sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh (TP.HCM). Tuy nhiên, theo quy định tại Kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 10, thời hạn nhận hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ tại hội đồng cấp cơ sở đã kết thúc ngày 20.6.2021.

Văn bản của Bộ VH-TT-DL cũng cho biết, các danh hiệu NSND, NSƯT được xét và công bố 3 năm một lần, nếu nghệ sĩ Ái Như chưa gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ sĩ lần thứ 10 - năm 2021, thì trong đợt xét tặng danh hiệu lần kế tiếp đề nghị bà Ái Như liên hệ với Sở VH-TT TP.HCM để được hướng dẫn cụ thể.

Quản lý phủ nhận tin đồn Phi Nhung qua đời vì nhiễm Covid-19 vào tối 27.8

Tối 27.8, thông tin trên mạng xã hội đồn Phi Nhung qua đời vì Covid-19 khiến mọi người bàng hoàng. Lúc 20 giờ 31 tối 27.8, PV Thanh Niên đã trực tiếp gọi điện thoại cho quản lý của ca sĩ Phi Nhung là Dziễm Phạm để tìm hiểu rõ tình hình sức khỏe ca sĩ Phi Nhung hiện tại. Dziễm Phạm cho biết: "Những tin đồn trên mạng là sai sự thật hoàn toàn và quá thất đức. Ca sĩ Phi Nhung hiện vẫn đang điều trị bình thường ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Không hiểu sao mọi người lại đẩy ra tin đồn ác nhơn như vậy!".

Hiện thông tin Phi Nhung nhiễm Covid-19 đang khiến nhiều người vô cùng lo lắng ẢNH: NSCC

Trước đó vào sáng 27.8, quản lý của ca sĩ Phi Nhung - bà Dziễm Phạm đã xác nhận tình trạng của Phi Nhung khi bị nhiễm Covid-19: "Hơn hai tuần trước, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. Cô ấy nghi ngờ bản thân nhiễm virus nên chủ động đi bệnh viện kiểm tra, sau đó xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 . Mong mọi người cùng cầu nguyện cho Phi Nhung vượt qua thời gian khó khăn này". Bà Dziễm Phạm nói, có thể Phi Nhung bị nhiễm Covid-19 khi tiếp xúc với nhiều người tại bếp ăn từ thiện và khi đi phát lương thực cho người khó khăn.

Được biết, ca sĩ Phi Nhung đã được điều trị Covid-19 ở Bệnh viện Gia An 115 từ ngày 19.8. Nhưng do tình hình không cải thiện và trở nặng hơn, nên Phi Nhung đã được chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào giữa đêm 26.8.

ABBA trở lại với 5 ca khúc mới sau gần 40 năm vắng bóng

Nhóm nhạc huyền thoại Thụy Điển đã chia sẻ một bài đăng trên mạng xã hội hôm 26.8 thông báo về sự kiện ABBA Voyage, đồng thời mời người hâm mộ tham gia trang web quảng bá sự kiện của nhóm vào ngày 2.9 tới. Các thành viên Agnetha Fältskog (71 tuổi), Björn Ulvaeus (76 tuổi), Benny Andersson (74 tuổi) và Anni-Frid Lyngstad (75 tuổi) cùng chia sẻ một đoạn clip ca khúc You Owe Me One (ra đời năm 1982) trên Instagram cùng với thông tin về ABBA Voyage.

Buổi hòa nhạc ABBA Voyage sẽ có sự góp mặt của các thành viên nhóm nhạc huyền thoại biểu diễn dưới dạng ảnh ba chiều (3D) của chính họ trong thời kỳ hoàng kim. Chương trình dự kiến đặt tại một địa điểm có sức chứa 3.000 khán giả ở đông London (Anh) - nơi sẽ mở cửa vào mùa xuân năm tới.

ABBA bắt đầu hoạt động từ năm 1972 với 4 thành viên (từ trái sang): Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog và Björn Ulvaeus ẢNH: PEOPLE

Mặc dù dự án đã bị trì hoãn từ lâu, Björn Ulvaeus nói với The Times vào tháng 4.2020 rằng ABBA thu âm 5 bài hát mới và vẫn đang lên kế hoạch phát hành. Một tháng sau, ca sĩ nói với The New York Times rằng anh và Andersson cùng hợp tác cho "một số bài hát mới" sẽ được ABBA phát hành vào mùa thu năm nay.

Các bài hát sẽ ghi dấu sự tái hợp lần đầu tiên trong gần 40 năm kể từ khi ABBA ngừng biểu diễn. ABBA trở thành ban nhạc lừng danh thế giới từ năm 1974 sau khi bài hát Waterloo của họ giành chiến thắng trong cuộc thi Eurovision. Hàng loạt ca khúc của ABBA được người hâm mộ toàn cầu đón nhận như Happy New Year, Dancing Queen…

Mặc dù chia tay vào năm 1982, âm nhạc ABBA vẫn tìm thấy sức sống mới nhờ thành công của vở kịch Broadway và sau đó là bộ phim âm nhạc chuyển thể Mamma Mia! cũng như sự nổi tiếng bất ngờ của ABBA trên ứng dụng truyền thông xã hội TikTok, nơi các bài hát như Chiquitita, Slipping Through My Fingers… hiện trở thành trào lưu.