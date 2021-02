Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Khẩn trương thi công Đường hoa Nguyễn Huệ

Chủ đề TP.HCM "Văn minh –hiện đại – nghĩa tình"

Đường hoa Nguyễn Huệ tết Tân Sửu lần thứ 18 được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, vị thế tiên phong của TP mang tên Bác trước vận hội mới.

Đầu tiên là linh vật của năm Tân Sửu – Trâu, hay dân gian còn gọi thân thương là “bạn của nhà nông” cũng đã có mặt tại Đường hoa. Linh vật trâu vừa là nguồn cảm hứng trong ca dao, câu hò, điệu lý vừa là một con vật sống gần gũi với con người, với thiên nhiên. Hình ảnh đàn trâu cặm cụi cày bừa, hay những chú trâu da đen nhẻm căng bóng, lấm lem bùn lầy, gương mặt hiền lành lững thững, rong ruổi trên cánh đồng mênh mông để mang về những mùa gặt bội thu, ruộng lúa trĩu bông thể hiện sự no đủ, phồn vinh và an nhiên tạo cảm xúc cho các du khách. Thay vì tạo hình trâu được nhân cách hóa như những linh vật của các năm trước thì linh vật trâu năm nay được thiết kế bằng ngôn ngữ mới thiên về tính tạo hình và kiến trúc.

Hình tượng đàn trâu biểu trưng cho sự phát triển vững chãi, coi trọng giá trị tinh thần và duy trì bảo tồn những phẩm chất tốt đẹp của dân tộc. Thiết kế 26 linh vật trâu đa dạng từ các chú nghé đến những đàn trâu to khỏe, thân thiện được tạo hình cách điệu bằng các vật liệu truyền thống, gần gũi với thiên nhiên và thân thiện với môi trường như lá sen – linh vật cổng Đường hoa, mây tre – đại cảnh Bức tranh đồng dao, vỏ cừ tràm – linh vật ở khu nông nghiệp công nghệ cao.

Tại công trường, các hình tượng đã được nghệ nhân hoàn thiện và tập kết tại Đường hoa để chuẩn bị cho việc kết nối với những tiểu cảnh cũng dần hoàn thiện.

Năn nay, tiểu cảnh mùa len trâu, một nét đặc trưng văn hóa của vùng đồng bằng châu thổ Nam bộ, dựng lên không gian cầu và nước mát mẻ, hài hòa, vừa mang màu sắc hiện đại, vừa lưu giữ nét truyền thống thân thuộc của làng quê cũng đang được thi công. Hình ảnh những chú bé mục đồng trèo lưng trâu vượt sông, tiểu cảnh được mô tả chân thật, dung dị, tái hiện sinh động mối tương giao giữa người nông dân và con vật trung thành quanh năm đồng hành trên đồng ruộng. Xuyên suốt 720 m của Đường hoa, linh vật trâu hầu như luôn xuất hiện có đôi, theo bầy, đặc biệt ở những phân đoạn con người và trâu đồng hành, ẩn chứa tình cảm ấm áp, thân tình ánh lên trong từng cử chỉ.

Hiện Công ty chiếu sáng công cộng đang gấp rút hoàn thành những hạng mục ánh sáng phục vụ tại Đường hoa. Đại cảnh “Thành phố thông minh” nằm ở cuối Đường hoa như cánh cổng rộng mở vươn đến tương lai bằng hình ảnh bông lúa được thể hiện đầy tính nghệ thuật đang tập hợp nhiều công nhân làm việc. Những bông lúa được tạo hình bằng khung kim loại, phun tạo màu tỏa ánh sáng dọc thân, qua bàn tay con người sẽ trở nên lung linh nổi bật trong đêm. Tính năng động, sáng tạo, phát triển vượt bậc của TP.HCM được khắc họa qua hình ảnh những khối nhà tạo hình bằng chất liệu thân thiện với môi trường gắn với các biểu tượng của công nghệ 4.0 để cùng kiến tạo nên hình ảnh của một thành phố đáng sống tạo nét riêng hấp dẫn...

Đạo diễn Lý Hải (bìa trái) và hai diễn viên chính Ốc Thanh Vân, Võ Thành Tâm trong phim Lật mặt: 48h ẢNH: CGV

Lật mặt: 48h hủy ra mắt nhưng vẫn chiếu tết, Gái già lắm chiêu V rời đường đua

Thị trường phim tết đang biến động dữ dội vì dịch Covid-19 . Tất cả 4 phim tết, trong đó có Lật mặt: 48h, đều hủy lịch chiếu ra mắt báo giới và đã có phim quyết định rời đường đua phim tết năm nay.

Ê kíp đoàn làm phim Lật mặt: 48h của đạo diễn Lý Hải vừa ra thông báo chính thức: "Trong thời gian vừa qua, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nên Lật mặt: 48h không tổ chức buổi họp báo vào ngày 7.2 tại CGV SC Vivo Q.7 - TP.HCM. Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự bất tiện này".

Tuy nhiên, đoàn phim Lật mặt: 48h cho biết phim vẫn sẽ giữ lịch chiếu tại các rạp vào mùng 1 tết Tân Sửu 2021 (tức ngày 12.2). Bộ phim Lật mặt:48h có mức đầu tư kinh phí khoảng 40 tỉ đồng.

Đạo diễn Lý Hải và cũng là nhà sản xuất của Lật mặt: 48h chia sẻ: “Phim tôi làm lần này đã quá gian truân, quay khó hơn đến mức suýt mất mạng trong những cảnh hành động và phải dời chiếu từ 30.4.2020 đến tết 2021 mới ra mắt. Hiện tôi chỉ cầu mong phim hoàn vốn khi ra rạp. Khi làm phim, tôi chỉ cố gắng hết sức để sản phẩm mình tốt nhất có thể, tốt hơn phần phim trước. Điều khiến tôi trăn trở nhất không phải là việc đối đầu giữa phim này phim kia mùa tết mà là dịch Covid -19. Kể cả 4 bộ phim chiếu tết năm nay có quảng bá rầm rộ và làm tốt đến đâu, nếu Covid-19 “ghé thăm” thì không lường trước được”.

Còn MC Trấn Thành - nhà sản xuất và là đạo diễn, diễn viên chính phim Bố già nói: “Chúng tôi đã rất sẵn sàng để bộ phim được khán giả đón nhận một cách trọn vẹn nhất nhưng với sự diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh, chúng tôi quyết định hủy sự kiện ra mắt phim vì ưu tiên đặt sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn trong giai đoạn tiếp theo khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát”.

Cũng trong chiều 2.2, khi chỉ còn 10 ngày đến lịch khởi chiếu, hai đạo diễn Bảo Nhân và NamCito đã đưa ra quyết định rút Gái già lắm chiêu V khỏi đường đua phim tết Tân Sửu 2021. Nói về những áp lực trước khi đưa ra quyết định bất ngờ này, đạo diễn Bảo Nhân cho hay: “Những ngày vừa qua, chúng ta đã nhận được nhiều thông tin khả quan hơn tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn đó và những gánh nặng lại càng đè lên chúng tôi về việc làm sao để đảm bảo an toàn cho khán giả khi ra rạp và đảm bảo cho đứa con của mình được trình chiếu một cách suôn sẻ và nhận được nhiều sự đón nhận nhất từ khán giả khắp cả nước. Vì thế, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải dời lịch chiếu của phim vào dịp tết này”.

Gái già lắm chiêu V là một trong những phim tết đang được khán giả trông đợi, cũng là phim đầu tiên đưa ra quyết định sớm nhất. Đạo diễn NamCito chia sẻ thêm: “Việc rút Gái già lắm chiêu V khỏi lịch chiếu tết là một quyết định rất khó khăn của chúng tôi và nhà phát hành Lotte Entertainment cũng như có thể gây xáo trộn kế hoạch của các đối tác phát hành, hệ thống rạp. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến khán giả cũng như các nhà phát hành về quyết định này và sẽ sớm thông báo lịch chiếu cụ thể sau”. Bộ phim có sự tham gia của dàn diễn viên có tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSND Hoàng Dũng, NSND Hồng Vân cùng dàn diễn viên trẻ thực lực như Kaity Nguyễn, Anh Dũng, Lê Khánh, Khương Lê.

Như vậy, ngoài Gái già lắm chiêu V, hiện 3 phim tết còn lại là Bố già, Lật mặt 5: 48h, Trạng Tí phiêu lưu ký dù đã hủy lịch chiếu ra mắt báo giới và khách mời tại TP.HCM, Hà Nội, nhưng tạm thời vẫn giữ ngày công chiếu tại các rạp từ mùng 1 tết (12.2).

JustaTee, Rhymastic, Trấn Thành, Dế Choắt và Wowy (từ trái sang) hội ngộ tại Sóng 21 ẢNH: V.C

Dàn rapper Rap Việt All-Star đổ bộ Sóng 21 trong đêm giao thừa

Khi live concert Rap Việt All-Star tạm hoãn và chờ lịch tổ chức mới, dàn sao Rap Việt đã có dịp hội ngộ tại chương trình Sóng 21 để mang đến những màn kết hợp hứa hẹn xoa dịu phần nào cơn khát của rap fan.

Rap Việt - chương trình giải trí đình đám và nhận được giải thưởng WeChoice, Cống Hiến trong năm 2020 đã mang những gương mặt rapper thế hệ mới đến gần hơn với người hâm mộ. Và các fan sẽ có một chương trình đầy hào hứng - Sóng 21 - trong đêm giao thừa với sự trở lại của dàn rapper siêu chất chiêu đãi người hâm mộ, phát từ 20 giờ trên Vie Channel – HTV2, Vie GiảiTrí, Vie Dramas và ứng dụng VieON.

Những cái tên được chương trình bật mí đầu tiên chính là dàn giám khảo và huấn luyện viên “cộm cán” với JustaTee, Rhymastic và Wowy. Quán quân Dế Choắt và á quân ‘vịt vàng” G.Ducky là 2 gương mặt không thể thiếu trong chương trình cùng những rapper nổi bật như Ricky Star, Thành Draw, Yuno Bigboi, Lăng LD… cũng góp mặt trong Sóng 21.

Trong đêm chung kết Rap Việt, khán giả từng chứng kiến màn kết hợp của 6 gương mặt Yuno Bigboi, Lor, Đạt Dope, Tez, Tony D và R.I.C thì sự trở lại của họ trong Sóng 21 cũng sẽ là một màn kết hợp nhưng mới hơn, sôi động hơn và hứa hẹn bùng cháy hơn. Ngoài tiết mục solo, quán quân Dế Choắt và người thầy của mình – huấn luyện viên Wowy sẽ biểu diễn chung một tiết mục đã tạo ra dấu ấn trong Rap Việt. Á quân G.Ducky và Lưu Hiền Trinh sẽ tiếp tục đốn tim fan qua màn kết hợp Tiền nhiều để làm gì với phần dàn dựng mới mẻ. Còn Ricky Star, Thành Draw, Lăng LD, Yuno Bigboi sẽ có những tiết mục kết hợp cùng hàng loạt ca sĩ được yêu thích hiện nay: Bảo Anh, Andree Right Hand, Hoàng Dũng, Amee… tại đêm giao thừa.

Cũng trong Sóng 21, sẽ có phần riêng để MC và các giám khảo JustaTee, Rhymastic, HLV Wowy… nói về hiện tượng Rap Việt đã bùng nổ như thế nào trong năm vừa qua. Ngoài ra, các giám khảo, HLV của Rap Việt cũng có dịp trò chuyện nhiều về quá trình làm nghề cũng như các thể loại nhạc mà mình theo đuổi. Đáng nói, tại trường quay chương trình, khi Trấn Thành hỏi giám khảo Rhymastic: “Nếu tôi muốn làm 1 bài ballad, tôi tìm đến nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic thì liệu nó có hiệu quả không hay Rhymastic chỉ làm những bản beat có tiết tấu như rap?”, vị giám khảo đáp lại: “Em cũng chia sẻ thật là trong suốt sự nghiệp rap tầm 5 – 6 năm của em cũng chỉ kiếm được khoảng danh tiếng bằng một phần mười so với bài ballad đầu tiên mà em cho ra đời”.

Ngoài ra, Sóng 21 tập hợp những câu chuyện, những màn biểu diễn “dậy sóng” với sự góp mặt của nhiều ca sĩ đình đám nhất hiện nay: Jack, Hoàng Thùy Linh, Min, Miu Lê, Erik, Đức Phúc , Lê Hiếu, Hoàng Dũng, Hiền Hồ, Amee, Phan Mạnh Quỳnh, Quân A.P, Dalab, Sunny Hạ Linh…, các nghệ sĩ: NSND Hồng Vân, NSƯT Hoài Linh, Hứa Minh Đạt, Puka, Huỳnh Lập, Duy Khánh…

Tác phẩm bị mất của họa sĩ Phạm Hùng Anh ẢNH: NVCC

BTC triển lãm mỹ thuật Việt Nam đề nghị mua vật liệu vẽ lại tranh bị mất

Ông Phạm Hùng Anh, tác giả bị mất tranh trong Triển lãm mỹ thuật Việt Nam, cho biết ông vừa có cuộc làm việc với Ban tổ chức triển lãm (BTC) liên quan đến tác phẩm bị mất.

Trong đó, phía BTC đề nghị trả cho tác giả một số tiền để mua vật liệu rồi vẽ lại tác phẩm đã mất nhưng chưa đưa ra con số cụ thể. Về phía mình, mức yêu cầu đền bù mà họa sĩ Hùng Anh đưa ra là 12.000 USD.

Về đề nghị đưa tiền mua vật liệu vẽ lại tranh, ông Hùng Anh cho biết: “Họ không hiểu gì về nghệ thuật cả. Tôi nói với họ rằng tác phẩm nghệ thuật nói chung và mỹ thuật nói riêng chỉ có một và duy nhất, không họa sĩ nào copy lại tác phẩm của mình bao giờ”. Cũng theo ông, tác phẩm này đã được ông bán và sau đó mượn lại để mang tới triển lãm. Vì thế, nếu không tìm lại được bức tranh, ông sẽ phải hoàn lại số tiền đã nhận.

Trước đó, ngày 13.10.2020, họa sĩ Phạm Hùng Anh nhận thông báo từ BTC về việc tác phẩm Thời gian của mình được hội đồng chọn treo tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020. Ngày 25.10, tác phẩm đã được nộp tại địa điểm BTC yêu cầu (số 2 Hoa Lư, Hà Nội). Tuy nhiên, tới 1.12, khi triển lãm khai mạc, họa sĩ tới dự và không tìm thấy tác phẩm của mình. Cho tới nay, sau khi BTC tìm kiếm, công an vào cuộc, bức Thời gian vẫn bặt vô âm tín.

Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 ghi nhận số lượng tranh tượng bị mất và xước lớn nhất từ trước tới nay. Đã có ít nhất một bức tranh, một bức tượng bị mất. Các tác phẩm bị xước và vỡ ước tính lên đến vài chục. Bản thân việc trưng bày cũng bộc lộ sự cẩu thả. Chẳng hạn ở Hà Nội, tác phẩm cần có điện chiếu sáng từ bên trong lại không được cấp nguồn điện. Tại trưng bày ở TP.HCM, nhiều tác phẩm điêu khắc được bày trên một tấm thảm cong vênh...

Quần thể danh thắng Yên Tử được Chính phủ đề cử trình UNESCO công nhận Di sản thế giới ẢNH: N.H

Đề cử Yên Tử trở thành Di sản thế giới

Theo văn bản từ Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam , Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam gửi Báo cáo tóm tắt đề cử “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” (thuộc địa bàn 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) tới UNESCO để đề nghị xem xét, đưa vào danh sách dự kiến lập hồ sơ di sản thế giới.

Phó thủ tướng cũng giao cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang thực hiện các bước xây dựng hồ sơ để cùng Bộ VH-TT-DL trình UNESCO. Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, địa phương này sẽ lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ trong tháng 3 để gửi lên Bộ VH-TT-DL thẩm định. Mục tiêu của 3 địa phương là hết năm 2021, hồ sơ khoa học về quần thể di tích - thắng cảnh Yên Tử sẽ được hoàn thiện và chuyển đến cơ quan chuyên môn của UNESCO.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử với trên 70 điểm di tích được đưa vào hồ sơ công nhận di sản thế giới, bao gồm khu di tích Yên Tử (Quảng Ninh), khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử (Bắc Giang) và khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) hình thành nên không gian tôn giáo, văn hóa đặc trưng của Thiền phái Trúc Lâm. Trong đó, ấn tượng nhất là núi Yên Tử cao 1.068 m so với mực nước biển, nằm ở ranh giới giữa 2 tỉnh Bắc Giang và Quảng Ninh, với hệ thống động thực vật phong phú và đa dạng, đã được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên.

Bìa cuốn Sài Gòn, ngoảnh lại trăm năm ẢNH: NXB

Hồi ức về phố thị Sài Gòn trăm năm

Cuốn sách được hình thành “từ chính vốn sống, sự trải nghiệm của một người Sài Gòn - Phạm Công Luận” như lời giới thiệu từ đơn vị phát hành.

Tác giả đã thu thập và kể lại những câu chuyện về một Sài Gòn trăm năm, tất cả những câu chuyện được xâu chuỗi như một kho tài liệu quý giá về mảnh đất Sài Gòn ngày tháng cũ, giúp độc giả giải mã một số giá trị thuộc về và làm nên căn tính của một thành phố…

Theo đó Sài Gòn, ngoảnh lại trăm năm (Phanbook - NXB Đà Nẵng ) là những hồi ức, sưu khảo và ghi chép của nhà báo Phạm Công Luận về văn hóa, lối sống phố thị của Sài Gòn - Gia Định. Vẫn chọn lối viết tản văn về ký ức cộng đồng, nhưng được đặt trong một cấu trúc chặt chẽ hơn, cuốn sách là một chọn lựa tiếp cận Sài Gòn - Gia Định mang nhiều dấu ấn cá nhân. Tác giả Phạm Công Luận không còn lạ với công chúng yêu sài Gòn khi đã phát hành bộ sách 5 tập Sài Gòn, chuyện đời của phố và một số tập tản văn được độc giả quan tâm. Và Sài Gòn, ngoảnh lại trăm năm là hồi ức của những người đã thấy Bến Nghé xưa, câu chuyện về căn nhà, trang phục, phong cách sống, thưởng thức nghệ thuật, giải trí, ẩm thực, nghề nghiệp mưu sinh… của thị dân nhiều tầng lớp và cả sự gia nhập, thích ứng, đóng góp vào giá trị Sài Gòn của những người nhập cư. Trong những trang viết của tác giả Phạm Công Luận là một Sài Gòn tự tại, ung dung và chậm rãi; một Sài Gòn biết tiết chế và tự cân bằng trên những câu chuyện tưởng đã thuộc về quá vãng. Điều còn lại, trong một Sài Gòn cuồn cuộn đổi thay, việc nâng niu ký ức cộng đồng theo cách mà tác giả đang làm chắc hẳn không lạc lõng và vô ích, nếu ta tin rằng, một thành phố chỉ có thể là nó khi kho tàng ký ức và bản sắc được coi trọng.

Phim truyền hình The Crown dẫn đầu với 6 đề cử giải Quả cầu vàng ẢNH: IMDB

The Crown và Mank dẫn đầu danh sách đề cử Quả cầu vàng 2021

Bộ phim về hoàng gia Anh The Crown, phim đen trắng Mank lần lượt dẫn đầu danh sách đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 78 hạng mục phim truyền hình và điện ảnh

Theo Variety, danh sách đề cử Quả cầu vàng (Golden Globe Awards) năm nay còn có các phim truyền hình gây bất ngờ là Ted Lasso, The Flight Attendant và Emily in Paris. Netflix cán mốc 42 đề cử cho cả phim điện ảnh lẫn truyền hình - trong đó có đến 20 đề cử phim truyền hình, nhiều hơn bất kỳ "đại gia" trực tuyến nào khác.

Những người bỏ phiếu cũng bỏ qua bộ phim cổ trang Bridgerton - được xem nhiều nhất từ trước đến nay trong tháng đầu tiên trình chiếu và bộ phim hài đen tối Dead to Me.

Bốn đối thủ ở hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc tranh giải với The Crown là The Mandalorian, Ozark, Rached và Lovecraft Country. Hạng mục tương tự cho phim hài/ca vũ nhạc, The Great, Emily in Paris, The Flight Attendant, Ted Lasso cùng Schitt’s Creek sẽ tranh tài.

Ở mảng điện ảnh, Mank của đạo diễn David Fincher dẫn đầu danh sách với tổng cộng 6 đề cử. Ngoài Mank, hạng mục Phim truyện xuất sắc - Thể loại tâm lý còn có một đối thủ khác là The Trial of Chicago 7 - một xuất phẩm khác cũng của Netflix kể về phiên tòa xét xử những người tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam nhận tổng cộng 5 đề cử. Ba cái tên còn lại ở hạng mục quan trọng này là Promising Young Woman, The Father và Nomadland. Hạng mục phim truyện xuất sắc – Thể loại hài/ca vũ nhạc có Borat Subsequent Moviefilm, Hamilton, Palm Springs, Music và The Prom.

Điều bất ngờ tại lần đề cử Quả cầu vàng 2021 là có ba nhà làm phim phái đẹp nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc gồm Chloé Zhao (phim Nomadland), Regina King (One Night in Miami) và Emerald Fennell (Promising Young Woman). Trong lịch sử giải Quả cầu vàng, mới có 5 nữ đạo diễn nhận vinh hạnh này.