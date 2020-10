Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Nghệ sĩ chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

Các nghệ sĩ khác như Trấn Thành, Lý Hải - Minh Hà, Hoa hậu Kỳ Duyên - người mẫu Minh Triệu... cũng kêu gọi quyên góp hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng ủng hộ bà con miền Trung. Ca sĩ Quang Dũng cùng các đồng nghiệp vừa quyết định thực hiện đêm nhạc Lời ca dao của mẹ vào ngày 29.10 tại Nhà hát TP.HCM với mong muốn chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn sau bão lũ. Ca sĩ Đinh Hiền Anh cùng NSND Hồng Lựu vừa có cuộc họp khẩn với Đài truyền hình tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và nhiều đơn vị khác để cùng tổ chức đêm nhạc thiện nguyện Ru bão nhằm hỗ trợ các gia đình nạn nhân của vụ sạt lở ở Rào Trăng 3 và bà con vùng lũ miền Trung. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 15 ngày 23.10 trên sóng Đài truyền hình Nghệ An.