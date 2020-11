Sự kiện văn hóa nổi bật tuần qua: Trụ sở UBND TP.HCM là di tích quốc gia

Nhiều di tích được xếp hạng

Về trụ sở UBND TP.HCM, theo nhà văn Lý Nhân Phan Thứ Lang: “Việc khởi công tòa nhà vào năm 1899, do kiến trúc sư Gardès vẽ đồ họa mới. Còn phần trang trí và thiết kế hoa văn phù điêu trong ngoài Tòa thị sảnh được giao cho họa sĩ Ruffier thực hiện. Ngày Tòa thị sảnh được khánh thành, người ta đọc thấy hàng chữ ở mặt tiền sảnh như sau: Hôtel de Ville nhưng người dân Việt lại gọi đơn giản: Xã Tây, nghĩa dân gian là làng của Tây, do các viên chức Pháp làm việc… Sau ngày 30.4.1975, dinh Xã Tây trở thành trụ sở làm việc của UBND TP.HCM, là một di tích kiến trúc cổ nổi tiếng thu hút khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng”.

Còn đình Linh Đông (Q.Thủ Đức), tài liệu của Sở VH-TT TP.HCM cho biết đình được xây dựng vào khoảng năm 1823 và được vua Tự Đức sắc phong Thần Thành Hoàng năm 1852. Hằng năm đình tổ chức cúng Kỳ Yên vào ngày 16.10 âm lịch, cúng giỗ ông Tạ Dương Minh (tự Thủ Đức) vào ngày 19.6 âm lịch…

Cùng ngày, Bộ VH-TT-DL cũng ban hành quyết định xếp hạng quần thể di tích Rộc Tưng - Gò Đá ở thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai là di tích quốc gia. Được biết, các di tích sơ kỳ đá cũ ở An Khê được phát hiện từ năm 2014. Đến năm 2018, các cơ quan chức năng tiếp tục khai quật mở rộng và đã ghi nhận ở thung lũng An Khê tồn tại một cộng đồng cư dân sinh sống cách đây khoảng 800.000 năm. Đây là những phát hiện gây kinh ngạc thế giới về sơ kỳ thời đại đá cũ ở nam Tây Nguyên.

Sở TT-TT TP.HCM làm việc với ca sĩ Phương Thanh sau phát ngôn 'mặt trái của từ thiện' Sau khi Phương Thanh bị phản ứng dữ dội vì viết trên trang Facebook cá nhân rằng một số người dân chỉ quan tâm đến tiền cứu trợ mà vứt bỏ nhu yếu phẩm, Sở TT-TT TP.HCM đã có buổi làm việc với nữ ca sĩ vào sáng 2.11.

Sau bài viết trên trang Facebook cá nhân ngày 29.10, Phương Thanh vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương ẢNH: FB NHÂN VẬT

Ngay sau khi đăng bài viết trên trang cá nhân của mình (có dấu tích xanh) hôm 29.10 quanh mặt trái của việc làm từ thiện tại các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do bão lũ gây ra, ca sĩ Phương Thanh đã bị phản ứng dữ dội. Thậm chí nữ ca sĩ còn đối diện làn sóng yêu cầu phải xin lỗi người dân Quảng Ngãi - nơi cô dừng chân trong hành trình thiện nguyện của mình và có những chia sẻ mà theo người dân địa phương là không chính xác, xúc phạm người dân nơi đây...

Liên quan đến vụ việc này, Phương Thanh cho biết cô vừa phải làm việc với Thanh tra Sở TT-TT TP.HCM vào sáng 2.11. Đồng thời cô cho hay sau buổi làm việc này sẽ chủ động có buổi làm việc - trực tiếp trình bày với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Ngãi để làm rõ về nội dung của bài viết đã đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 29.10 của mình.

Cụ thể, ca sĩ Phương Thanh viết trên trang Facebook cá nhân: "Sáng nay Chanh đi từ thiện 1 làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi...Nhiều người dân trên bờ chỉ bị ảnh huởng nhẹ không nằm trong vùng lũ cũng canh me, đồn: đoàn Thủy Tiên tới cho tiền kìa, 10 triệu. Toàn canh me 10 triệu, không bị lũ lụt lắm cũng canh me tiền. Vô tình tính tham của con người cũng bắt đầu trỗi dậy...". Tiếp đó, chị bày tỏ: "Tiền đi trước có lợi trước nhưng về hậu sẽ gây ra nhiễu loạn... vì ai cũng nhắm vào tiền và đồ nhu yếu phẩm bị vứt bỏ (tấm lòng của biết bao người mua ngày thức làm đêm cực khổ). Cái gì cũng có 2 mặt. Cứu được mặt phải tạm thời thì mặt trái cũng nổi lên". Bài viết này của ca sĩ Phương Thanh bị cho là xúc phạm người dân Quảng Ngãi, khiến cô bị phản ứng gay gắt.

Liên minh để dẹp nạn vi phạm bản quyền báo chí Để chống lại tình trạng vi phạm bản quyền các tác phẩm báo chí một cách tràn lan, trắng trợn như hiện nay, các cơ quan báo chí đề xuất cần có một liên minh, hoặc một trung tâm bảo vệ bản quyền. Đó là ý kiến của đa số các đại biểu tham dự diễn đàn “Bảo vệ bản quyền các tác phẩm báo chí”, do Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì, vào ngày 5.11 tại TP.HCM.

Ông Lê Xuân Trung, Phó tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, đánh giá tác phẩm báo chí là tài sản sống còn của cơ quan báo chí ẢNH: PHAN THƯƠNG

Diễn đàn do Bộ TT-TT tổ chức cùng sự tham gia của lãnh đạo Cục Báo chí; Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Bản quyền tác giả và hơn 100 đại biểu đến từ các cơ quan báo chí, Sở TT-TT; các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ , báo chí, truyền thông, quảng cáo trên cả nước. TS Trịnh Tuấn Thành, Phó cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, đánh giá câu chuyện chống vi phạm bản quyền là ưu tiên hàng đầu. Hiện nay pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đã từng bước được tôn trọng. Tuy nhiên, tình trạng xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan vẫn diễn ra ở nhiều lĩnh vực, làm ảnh hưởng đến môi trường sáng tạo, đầu tư.

Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí nêu ra các thực trạng cho thấy thực tiễn khó khăn trong “cuộc chiến” bảo vệ bản quyền. Cũng theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, nạn vi phạm bản quyền tác phẩm báo chí đang diễn ra giữa các cơ quan báo chí với nhau, giữa báo chí và trang tin điện tử, giữa báo chí và không gian mạng xuyên quốc gia... Và thói quen đọc báo của bạn đọc đã thay đổi, chuyển từ báo giấy sang không gian mạng, kể cả được mạng xã hội gợi ý đọc thông tin; đồng thời không ai quan tâm tin tức đó đến từ đâu. Vì vậy, trước hết các cơ quan báo chí cần có giải pháp bảo vệ lẫn nhau.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh -Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT), cho hay cái khó hiện nay không phải phát hiện, mà là xử lý vi phạm bản quyền. “Một cơ quan báo chí không thể đơn độc chống lại tình trạng vi phạm bản quyền, mà cần có một bộ phận chuyên nghiệp, gồm cả các chuyên gia pháp lý dành thời gian để xử lý việc này. Có thể tiến tới hình thành một liên minh, hoặc một trung tâm bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí”, ông nói.

Danh ca Ngọc Cẩm và nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời Danh ca Ngọc Cẩm - mẹ ca sĩ Hồng Hạnh qua đời trưa 2.11 tại TP.HCM, hưởng thọ 91 tuổi. Danh ca Ngọc Cẩm qua đời vì tuổi cao sức yếu. Ba ngày trước khi mất, bà có đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vẫn không qua khỏi lần bệnh này.

Danh ca Ngọc Cẩm (trái) thời xuân sắc và nghệ sĩ Ánh Hoa trước căn nhà nhỏ tại Q.7, TP.HCM lúc sinh thời ẢNH: T.L - H.K

Danh ca Ngọc Cẩm (tên thật Nguyễn Thị Ngọc Tuyết) sinh năm 1930, quê Phú Vang, Thừa Thiên - Huế. Ca sĩ Hồng Hạnh cho biết gia đình sẽ an táng bà bên mộ chồng - cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết (sinh năm 1927 tại Phan Thiết, quê gốc Quảng Trị, mất năm 2002) - tại nghĩa trang chùa Vĩnh Nghiêm ở Q.12, TP.HCM.

Ngọc Cẩm kết hôn với Nguyễn Hữu Thiết vào năm 1948, trở thành đôi song ca lừng danh thập niên 1950 trên sân khấu ca nhạc Sài Gòn. Khán giả nhớ ngay đến phong cách của họ với áo dài khăn đóng, ôm đàn guitar hát những ca khúc mang âm hưởng dân ca như: Sơn nữ ca (Trần Hoàn), Bà mẹ quê, Bà mẹ Gio Linh (Phạm Duy), Có một đàn chim (Phan Huỳnh Điểu), Gạo trắng trăng thanh, Trăng rụng xuống cầu (Hoàng Thi Thơ)...

Không chỉ hoạt động văn nghệ ở Sài Gòn, họ còn lập Đoàn ca múa nhạc tạp kỹ Ngọc Cẩm - Nguyễn Hữu Thiết, lưu diễn nhiều tỉnh trong nước cùng Ban hợp ca Thăng Long, kỳ nữ Kim Cương, quái kiệt Trần Văn Trạch, các nghệ sĩ Bảy Xê, Ba Vân, Bích Sơn, Bích Thuận, vũ bộ Mỹ An…

Vào cuối năm 2007, danh ca Ngọc Cẩm còn lên sân khấu song ca cùng con gái Hồng Hạnh trong chương trình ca nhạc Những ca khúc vượt thời gian – Đêm nhạc Nguyễn Hữu Thiết do đạo diễn Đoàn Khoa dàn dựng tại Nhà hát TP.HCM. Đây là đêm nhạc kỷ niệm ngày giỗ của cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết - người bạn đời, người đã cùng danh ca Ngọc Cẩm tạo nên thương hiệu “đôi uyên ương nghệ thuật” suốt hơn 50 năm chung sống.

Nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời ngày 1.11, thọ 79 tuổi. Nghe tin nghệ sĩ Ánh Hoa qua đời, nhiều đồng nghiệp lẫn khán giả đều thương tiếc. Một nghệ sĩ tận tâm với nghề, tánh tình hiền hậu dễ thương. Bà từng khóc chồng rồi khóc con đến 5 lần.

Nhà nghệ sĩ Ánh Hoa ở đường Trần Xuân Soạn Q.7, TP.HCM. Căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn, có mấy chậu hoa trước cửa với đồ đạc đơn giản. Vài tấm hình của bà và chồng được treo trang trọng trên vách. Chồng bà, nghệ sĩ Minh Chí nổi tiếng những năm 1950 - 1960, được mệnh danh là Vua Xàng Xê, đĩa hát của ông bán khắp Nam Trung Bắc và cả bên Lào, Campuchia cho Việt kiều nghe. Ông cũng từng làm bầu gánh Việt Hùng-Minh Chí, rồi đầu quân cho Kim Chưởng, sau 1975 thì tham gia Nhà hát Trần Hữu Trang và đoàn Huỳnh Long. Còn Ánh Hoa là con nhà nòi của cặp nghệ sĩ Văn Danh-Ánh Nguyệt, 7 tuổi đã bước lên sân khấu, 15 tuổi trở thành đào chánh, và 16 tuổi làm vợ Minh Chí.

Trên bàn thờ còn có di ảnh của những người con mà bà đã khóc tiễn đưa vĩnh viễn. Một người mẹ khóc 4 đứa con thì nỗi đau đó kinh khủng đến chừng nào. Bà từng kể những năm cải lương khó khăn, bà phải xoay sở bằng cách bán cơm tấm, được mọi người khen ngon, rất đông khách. Sau, nhờ điện ảnh và truyền hình phát triển, bà được mời liên tục, thế là nghỉ bán. Nhiều phim đã chọn bà bởi gương mặt phúc hậu, giọng nói chân thật, dịu dàng, đúng mẫu bà mẹ Việt Nam điển hình. Những vai diễn trong Người tình, Mùi đu đủ xanh, Đất phương Nam, Mùa len trâu, Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Cổng mặt trời, Người đẹp Tây Đô… và rất nhiều phim nữa, tổng cộng khoảng 200 phim, là một hành trang giá trị cho đời nghệ sĩ. Với cải lương thì Ánh Hoa có vai lão bà trong vở Kiều Nguyệt Nga, đã mở cửa cho Lục Vân Tiên vào tá túc sau những trận đánh giặc mệt mỏi, và nhờ vậy mà tái hợp Nguyệt Nga sau bao năm xa cách. Lối ca diễn chân phương của nghệ sĩ Ánh Hoa đã khiến nhân vật này trở thành vai diễn để đời của bà trên sân khấu.

Vĩnh Long kêu gọi đầu tư cho di sản "vương quốc gạch gốm" Mang Thít Ngày 7.11, ông Võ Quốc Thanh, Phó giám đốc phụ trách Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Long, cho biết Sở đang phối hợp Sở VH-TT-DL và UBND H.Mang Thít tiến hành mời gọi đầu tư phát triển du lịch cho “vương quốc gạch gốm” tại H.Mang Thít bằng hình thức xã hội hóa.

Vương quốc gạch gốm Mang Thít nhìn từ trên cao ẢNH: XUÂN PHÚC

Dự án có tên “Di sản đương đại Mang Thít” với tổng số vốn ước gần 3.500 tỉ đồng. “Vương quốc gạch gốm” này có gần 1.500 lò gạch, bao phủ diện tích gần 3.000 ha, nằm trên địa bàn các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú và Hòa Tịnh (H.Mang Thít).

Theo Sở VH-TT-DL Vĩnh Long, “vương quốc gạch gốm” nằm dọc các bờ kênh chính như Thầy Cai, Hòa Mỹ, tạo thành một vòng cung bờ phía nam khép lại tới kênh Nhơn Phú, Hòa Tịnh. Đây là một “kho báu” lộ thiên, giàu giá trị, cần được bảo tồn bởi lịch sử của nó được kiến tạo qua hơn 100 năm từ sự giao thoa văn hóa - kỹ nghệ đặc sắc giữa người Khmer, người Kinh và người Hoa để hun đúc tạo ra khối di sản kiến trúc cùng nghề truyền thống hết sức độc đáo.

Theo đánh giá ban đầu, khối tài sản gồm các lò gạch gốm hình quả trứng này hiện có giá trị khoảng 500 tỉ đồng. Khi đưa vào khai thác du lịch ước tính mang về doanh thu khoảng 1.500 tỉ đồng mỗi năm cho tỉnh Vĩnh Long. Dự kiến, quy hoạch sẽ dựa trên mô hình “tái định cư tại chỗ”, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, cũng như sinh kế bền vững cho người dân bản địa.

Phát hành vé miễn phí trận cầu do Jack khởi xướng giữa các sao sân cỏ - sân khấu Trận cầu giữa các danh thủ và nghệ sĩ, streamer do Jack khởi xướng diễn ra vào 18 giờ 30 ngày 11.11 và sẽ phát hành vé miễn phí (có đăng ký trước) với hy vọng khán giả có thể dành trọn số tiền ủng hộ đồng bào miền Trung.

Hình ảnh tập luyện được ca-nhạc sĩ Jack chia sẻ chiều 5.11 ẢNH: JACK'S FIREFLIES

Từ giữa tháng 10, ca - nhạc sĩ Jack đã lên kế hoạch cho trận cầu giao hữu ngày 11.11 tại sân vận động Thống Nhất, TP.HCM. Theo đó, số tiền ủng hộ của các thành viên đội bóng, khán giả và các nhà hảo tâm... sẽ được đưa vào quỹ từ thiện, gửi đến đồng bào miền Trung hỗ trợ việc khắc phục hậu thiên tai. Sau khi phát đi lời kêu gọi, Jack đã nhanh chóng được các danh thủ, nghệ sĩ và streamer hưởng ứng nhiệt tình bởi tinh thần nhân ái, vì cộng đồng của trận đấu.

Danh sách cầu thủ xác nhận tham gia đến nay có Quang Hải , Thành Lương, Thành Chung, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Văn Đức, Hùng Dũng, Văn Toàn, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải; trong khi phía nghệ sĩ và streamer gồm Phan Mạnh Quỳnh, Jack, Hoài Lâm, Độ Mixi, ViruSs, Cris Phan, Hứa Minh Đạt.

Chiều 5.11, Jack cũng chia sẻ những hình ảnh của buổi tập luyện đầu tiên cùng đồng đội, cho thấy đây là sự chuẩn bị nghiêm túc và cần thiết cho trận đấu. Trận cầu sẽ được livestream (phát trực tuyến) để khán giả ở xa có thể theo dõi trọn vẹn với chất lượng tốt nhất. Bên cạnh đó, vé phổ thông được phát hành trên hệ thống Ticketbox, vé nhóm được phát hành thông qua nhóm FC của các nghệ sĩ, cầu thủ, streamer.