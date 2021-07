Tác giả nhí viết sách

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Dế mèn 2021, cho hay ông đã ít nhiều nhìn thấy ở Cao Khải An với Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm một tài năng thiên bẩm, sáng tạo được những thứ vô cùng giản dị, hồn nhiên, mà đến cả những tác giả chuyên nghiệp cũng phải ngả mũ. Ông Lê Văn Thành (NXB Kim Đồng), người tiếp nhận Chuyện của Bắp ăn mơ và xóm Đồi Rơm đã rất ấn tượng khi đọc bản thảo tập truyện của Cao Khải An, nhìn nhận: “Văn phong chững chạc, câu chuyện hài hước, ngộ nghĩnh, có cả sự quai quái nhưng vẫn đầy hồn nhiên, tự nhiên của trẻ thơ, để tin rằng không có sự “nhúng tay” hay “sắp đặt” của người lớn”.

Cao Khải An là con trai của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, còn Cao Việt Quỳnh là con trai của nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang. Tuy nhiên, hai cậu bé không bị ảnh hưởng con đường văn chương của mẹ. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư còn bất ngờ khi con trai viết truyện bởi cậu bé vốn không thích đọc sách. Chỉ đến khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phải ở nhà, Cao Khải An mới đọc sách của mẹ và bắt đầu viết truyện. Còn nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang không phải là người khuyến khích con trai viết lách. Viết truyện hoàn toàn là đam mê của Cao Việt Quỳnh. Nhiều người còn nhận xét phong cách văn chương của nhà văn Nguyễn Quỳnh Trang và con trai Cao Việt Quỳnh khác xa nhau.

Khi tập 2 trong loạt truyện Người sao chổi vừa ra mắt, Cao Việt Quỳnh đã có sẵn bản thảo của tập truyện thứ 3. “Quỳnh có giọng điệu riêng, hài hước, tích cực, tươi sáng. Quỳnh tạo nên được cả “vũ trụ” riêng của mình, trong đó nhân vật vô cùng đa dạng từ chính diện, phản diện, nửa chính nửa tà, cho đến nhân vật lật mặt ở phút cuối, đưa vào những yếu tố VN. Không chỉ vậy, Quỳnh còn có hiểu biết về khoa học, nên truyện có sự pha trộn thú vị giữa kỳ ảo và khoa học viễn tưởng. Đó cũng là điều đặc biệt so với ngay cả những cây viết fantasy (văn học kỳ ảo) người lớn”, biên tập viên Sông Thao (Công ty ChiBooks, đơn vị xuất bản cuốn sách) nhìn nhận.

Không chỉ là niềm đam mê viết truyện ở một cậu bé, Cao Việt Quỳnh còn cho thấy sự chuyên nghiệp trong sáng tác dù còn ở lứa tuổi nhỏ. “Việc một cậu bé 13 tuổi đã hoàn thành tập 3 tiểu thuyết phiêu lưu giả tưởng bộ Người sao chổi và đang bắt tay viết tác phẩm mới cho thấy một nội lực sáng tác đáng kinh ngạc”, dịch giả Nguyễn Lệ Chi (Giám đốc Công ty ChiBooks) nói và nhìn nhận: “Việc tác giả liên tục hoàn thành các tác phẩm của mình đã cho thấy một sự chuyên nghiệp trong sáng tác và sức bền cùng niềm đam mê vô bờ đối với việc sáng tác văn chương nói chung và với dòng sách phiêu lưu giả tưởng nói riêng”.

Trước Cao Khải An, NXB Kim Đồng từng xuất bản những tác phẩm của các tác giả nhí như tập thơ của Đặng Chân Nhân, Ngô Gia Thiên An. Năm ngoái, Nguyễn Khang Thịnh (13 tuổi) với tác phẩm Nhật ký của nhóm Alvin siêu quậy nhận giải Sách hay cho hạng mục Sách thiếu nhi do Viện Giáo dục IRED, Dự án Khuyến đọc sách hay và sáng kiến OpenEdu tổ chức. Nhiều năm trước, tiểu thuyết giả tưởng Cuộc chiến với hành tinh Fantom của tác giả Nguyễn Bình (10 tuổi), tập truyện và tản văn Thư gửi người thiên cổ của Nguyễn Hoàng Trâm Anh (12 tuổi), tập truyện Nụ cười của thiên thần của Đan Thi (12 tuổi), tập thơ Hát cùng những vì sao, Đường xa con hát của tác giả nhí Đỗ Nhật Nam… đã ra mắt độc giả. “Điều cần nhất khi viết cho thiếu nhi là bắt được “sóng”, hiểu tâm lý các em. Mà không ai hiểu các em bằng chính các em. Vì vậy, Cao Khải An hay những em nhỏ sáng tác chắc chắn luôn là lợi thế hơn trong việc hiểu tâm lý độc giả của lứa tuổi mình. Trong khi người lớn viết cho thiếu nhi phải gọi cô bé/cậu bé trong chính mình trở về, rồi còn rào cản khoảng cách thế hệ, nên có thể dẫn đến… gọi nhầm. Tất nhiên, từ việc hiểu tâm lý đến thành công còn là tài năng và may mắn nữa”, ông Lê Văn Thành bày tỏ.