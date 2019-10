Tài tử 'Chuyện tình ở Harvard' tái xuất màn ảnh rộng

Ngọt ngào và điên dại là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của cả Kim Rae Won và Gong Hyo Jin trên màn ảnh rộng. Sự trở lại của hai tên tuổi đình đám xứ kim chi cùng diễn xuất vốn đã được bảo chứng qua nhiều tác phẩm nổi tiếng đã khiến phim mới của cặp tài tử - minh tinh đắt giá này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng trong nước cũng như người hâm mộ điện ảnh Hàn. Bên cạnh đó, Ngọt ngào điên dại còn nhận được sự chú ý bởi bộ phim đánh dấu màn tái xuất màn ảnh của Kim Rae Won và Gong Hyo Jin kể từ sau bộ phim Snowman mà họ có dịp đóng chung cách đây 15 năm.

Tác phẩm sắp ra mắt xoay quanh câu chuyện hài hước, nhẹ nhàng của Jae Hoon (Kim Rae Won thủ vai) và Oh Sun Young (Gong Hyo Gin thủ vai). Nếu nhân vật của tài tử phim Chuyện tình ở Harvard ngày đêm bị lụy, đau khổ vì bị bạn gái cũ hủy hôn thì vai nữ chính do người đẹp phim Mặt trời của chàng Joo đảm nhiệm mới chia tay bạn trai sau khi phát hiện mình bị “cắm sừng”. Hai con người cùng cảnh ngộ bỗng trở thành đồng nghiệp của nhau, cùng trải qua những tình huống dở khóc dở cười rồi thành người đặc biệt trong lòng đối phương. Thế nhưng, sự xuất hiện của người này có đủ lấp đầy những tổn thương tình cảm mà người kia từng phải nếm trải?

Kim Rae Won - nam thần màn ảnh đắt giá những năm đầu 2000

Kim Rae Won nổi đình nổi đám nhờ thủ vai nam chính trong Chuyện tình ở Harvard đóng cùng Kim Tae Hee ẢNH: SBS

Kim Rae Won không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả Việt bởi anh từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như: Chuyện tình ở Harvard, Cuộc sống tươi đẹp, Cô dâu 15 tuổi, Chuyện tình nàng hề, Thời thanh xuân, Trò chơi tình yêu… Trước khi được biết với tư cách là nam diễn viên đắt giá của màn ảnh Hàn, Kim Rae Won từng là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, anh phải từ bỏ sự nghiệp thể thao bởi một chấn thương dây chằng nghiêm trọng. Năm 1997, tài tử sinh năm 1981, bắt đầu “bén duyên” với diện ảnh và nhận được sự chú ý nhờ web drama Me của MBC. Kể từ thành công của tác phẩm, Kim Rae Won liên tục nhận được nhiều dự án mới ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình, đưa anh trở thành mẫu bạn trai lý tưởng của hàng triệu cô gái khắp châu Á những năm 2000.

Tài tử 38 tuổi vào vai chàng trai lụy tình trong phim điện ảnh mới ẢNH: LOTTE

Nếu trên màn ảnh nhỏ, khán giả vẫn có dịp thưởng thức những bộ phim tình cảm mới nhất của Kim Rae Won như Doctors (Chuyện tình bác sĩ) hay Black Knight (Kỵ sĩ đen) thì ở mảng điện ảnh, đã từ lâu tài tử này chỉ mải mê với những tác phẩm kinh dị, hành động. Có thể nói, Ngọt ngào điên dại là phim điện ảnh tình cảm đầu tiên mà Kim Rae Won góp mặt kể từ sau tác phẩm đình đám Cô dâu 15 tuổi được trình làng vào năm 2005. Với lần trở lại này, nam diễn viên 38 tuổi vào vai Jae Hoon, một chàng trai si tình, bi lụy đang sống trong những ngày ủ dột, tăm tối vì bị bạn gái hủy hôn. Anh tìm mọi cách để liên lạc với người cũ, cứu vãn mối quan hệ mà mình tôn thờ nhưng vô vọng. Cuộc sống cả Jae Hoon chỉ thay đổi khi có một “bóng hồng” mới bước vào…

Sau những màn kết hợp với loạt mỹ nhân đình đám xứ Hàn như: Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Moon Geun Young, Park Shin Hye, Shin Se Kyung…, Gong Hyo Jin là “người tình màn ảnh” tiếp theo của nam diễn viên điển trai, phong độ ẢNH: CẮT TỪ TRAILER

Gong Hyo Jin - niềm mơ ước của hàng triệu cô gái nhờ đóng cặp cùng loạt tài tử đình đám

Dẫu không sở hữu vẻ đẹp xinh xắn, trong trẻo như nhiều mỹ nhân xứ Hàn khác song Gong Hyo Jin lại gây ấn tượng đặc biệt nhờ gương mặt cá tính, hiện đại cùng lối diễn xuất tự nhiên, đầy kinh nghiệm. Cô được xem là một trong những diễn viên khiến nhiều fan nữ ghen tị nhất khi có cơ hội đóng chung với hàng loạt tài tử đình đám như: Jo In Sung, Cha Tae Hyun, So Ji Sub, Kang Ha Neul, Kim Soo Hyun… Tài năng diễn xuất của Gong Hyo Jin cũng được kiểm chứng qua nhiều tác phẩm nổi tiếng: Mặt trời của chàng Joo, Chỉ có thể là yêu, Hậu trường giải trí, Cặp đôi đài truyền hình…

Gong Hye Jin đảm nhiệm vai nữ chính cá tính, mạnh mẽ trong lần tái hợp với Kim Rae Won ẢNH: LOTTE

Nếu trên màn ảnh nhỏ, ngôi sao sinh năm 1980 đang được yêu thích với vai nữ chính trong phim When the Camellia Blooms thì với điện ảnh, sự xuất hiện của cô trong Ngọt ngào điên dại khiến nhiều khán giả trông ngóng. Vai diễn Oh Sun Young trong tác phẩm sắp ra rạp là một phụ nữ xinh xắn, cá tính. Sau khi phát hiện bị bạn trai phản bội, cô đã lập tức đề nghị chia tay và bắt đầu đối mặt với cuộc sống độc thân vui tính. Tuy nhiên, sau khi gặp Jae Hoon, Oh Sun Young dường như lại một lần nữa rung động… Câu chuyện tình yêu của Kim Rae Won và Gong Hyo Jin trong Ngọt ngào điên dại sẽ ra mắt vào ngày 4.10 tới.