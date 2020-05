Tài tử ‘Mặt trăng ôm mặt trời’ Kim Soo Hyun trở lại với dự án phim mới

Sáng 25.5, nhà đài tvN công bố tạo hình mới của nam diễn viên Kim Soo Hyun cho dự án điện ảnh mới có tên Psycho but it's okay. Trong phim, anh vào vai Moon Kang Tae, một nhân viên sức khỏe cộng đồng có mức lương bèo bọt 1,8 triệu won/tháng nhưng phải chăm lo cho người anh mắc chứng tự kỷ. Vì thế, cuộc sống của Moon Kang Tae trở nên nặng nề, chật vật. Anh không tin vào tình yêu, phép màu và không có hy vọng về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, cuộc đời anh thay đổi khi vô tình gặp gỡ một nhà viết truyện mắc triệu chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun sau khi xuất ngũ hồi tháng 7.2019. Psycho but it's okay được Park Shin Woon ngồi ghế đạo diễn và quy tụ dàn diễn viên thực lực xứ Hàn bao gồm Seo Ye Jin (Luật sư vô pháp), Oh Jung Se (Missing nine), Park Gyu Young (Xuất bản tình yêu)… Sau thành công của vai diễn cụ giáo Do Min Joon trong Vì sao đưa anh tới đóng cùng Jun Ji Hyun, nhiều người mong chờ Psycho but it's okay sẽ "thổi" một làn gió mới cho điện ảnh xứ sở kim chi bởi sở hữu kịch bản thú vị và có phần mới lạ. Trên mạng xã hội của Hàn Quốc như Naver, Pann, fan cứng của Kim Soo Hyun đã bày tỏ sự tò mò về Kang Tae bởi tạo hình điển trai của nhân vật này.

Tạo hình của Kim Soo Hyun trong Psycho but it's okay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Kim Soo Hyun hiện đang là cái tên được chú ý của showbiz Hàn Quốc . Dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi trong tập 10 của Hạ cánh nơi anh trong vai điệp viên Triều Tiên Bang Dong Gu và nói vài câu thoại hài hước, Kim Soo Hyun vẫn được cư dân mạng tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội trong ngày hôm đó. Trước đây, anh cũng từng trở thành chủ đề bàn luận khi đảm nhận vai khách mời đặc biệt, chủ nhân tiếp theo của khách sạn ma quái trong Hotel de Luna.

Kim Soo Hyun xuất hiện trong Hạ cánh nơi anh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Kim Soo Hyun sinh năm 1988 và là diễn viên được săn đón nhất nhì Hàn Quốc. Sự nghiệp diễn xuất của Kim Soo Hyun bắt đầu có chuyển biến khi anh đóng chính trong tác phẩm cổ trang đình đám Mặt trăng ôm mặt trời vào năm 2012. Vai diễn Do Min Joon trong tác phẩm gây sốt năm 2014 Vì sao đưa anh tới đã đưa Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao nổi danh khắp toàn cầu. Chính vì thế, người xem vô cùng mong chờ màn thể hiện của Kim Soo Hyun trong Psycho but it's ok sau hai "bom xịt" là The Producers và Real.