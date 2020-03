Tài tử Orlando Bloom và siêu mẫu Cara Delevigne sẽ bị cách ly?

Sau Tom Hanks , tài tử Orlando Bloom và người mẫu Cara Delevigne được cho là sẽ bị cách ly vì lo ngại sự lây lan của dịch Covid-19. Việc sản xuất sê-ri phim truyền hình Carnival Row đã bị ngừng lại để các diễn viên và thành viên ê-kíp trở về nước trước khi lệnh cấm toàn bộ di chuyển từ các nước châu Âu tới Mỹ trong 30 ngày của Tổng thống Trump có hiệu lực.

"Có vẻ điều này thực sự điên rồ nhưng hãy làm những gì đúng đắn nhất cho bản thân và gia đình để giữ an toàn'', chồng Katy Perry chia sẻ trên Instagram cá nhân. Nam diễn viên đã đăng một video từ trường quay ở Prague (Cộng hòa Czech) để trấn an người hâm mộ rằng mình vẫn ổn.

Cho đến nay, Séc đã có 117 trường hợp dương tính với Covid-19. Ông Andrej Babis, Thủ tướng Cộng hòa Séc ra lệnh ngưng cấp thị thực cho công dân đến từ Ý, Thụy Điển, Na Uy, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Đan Mạch, Anh, Thụy Sĩ, Trung Quốc , Hàn Quốc và Iran, có hiệu lực từ ngày 14.3.

Trong lúc đó, Katy Perry được cánh paparazzi bắt gặp ra sân bay để quay trở về Mỹ. Trước đó một nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đã có lịch trình lưu trú tại khách sạn trùng với vợ chồng diễn viên Tom Hanks , người vừa mới xác nhận dương tính với Covid-19. Chính vì thế, cô đã không rời khách sạn nửa bước trong suốt 24 giờ vì sợ hãi. Thay vì mang khẩu trang, Katy Perry lại sử dụng gối ôm cỡ lớn để che kín mặt, đồng thời vẫy tay thân thiện với người hâm mộ khi đi ra ngoài. Cặp đôi cũng đã quyết định hủy hôn lễ ở Nhật Bản để đảm bảo tình hình sức khỏe của mọi người trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Carnival Row là một series truyền hình giả tưởng kiểu Mỹ được đạo diễn bởi René Echevarria và Travis Beacham, công chiếu trên Amazon Prime Video vào ngày 30.8.2019. Loạt phim có sự tham gia của Orlando Bloom, Cara Delevingne, Simon McBurney và những gương mặt nổi tiếng khác. Với sự đón nhận của khán giả, mới đây Amazon đã công bố Carnival Row đang sản xuất mùa thứ hai.

Hiện tại dịch bệnh gây ra bởi Covid-19 ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu của thị trường phim ảnh. Sau James Bond: No time to die, Fast and Furious 9 cũng xác nhận lùi lịch phát hành đến 2.4.2021 hay ''bom tấn'' Mulan bị Disney hoãn ngày chiếu vô thời hạn. Sáng 13.3, nhà sản xuất sê-ri phim dành cho tuổi mới lớn Riverdale đình đám cho biết đoàn làm phim đã ngừng hoạt động vì thông tin một thành viên trong nhóm đã tiếp xúc với bệnh nhân dương tính Covid-19.