Tài tử So Ji Sub kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Ngày 7.4, công ty quản lý của So Ji Sub là 51K Entertainment đã đưa ra thông báo về việc nam diễn viên sinh năm 1977 và bạn gái 9X đã quyết định tiến đến cánh cửa hôn nhân. Đơn vị này cho biết cả hai đã nhận ra đối phương là nửa còn lại của mình, đồng thời thực hiện lời thề nguyền trọn đời bên nhau. Cặp sao đăng ký kết hôn vào hôm 7.4 và chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Công ty chủ quản của sao phim Giày thủy tinh cũng tiết lộ rằng hai người sẽ tổ chức một buổi lễ nhỏ có sự góp mặt của gia đình nhằm đảm bảo tính riêng tư và lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc trong ngày trọng đại

Thay vì tổ chức đám cưới rình rang, So Ji Sub và bà xã quyết định dùng 50 triệu won để ủng hộ những hoàn cảnh kém may mắn. “Trong khoảng thời gian khó khăn, họ đã quyết định quyên góp 50 triệu won cho tổ chức Good Neighbors để phần nào giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó. Khoản quyên góp sẽ được sử dụng để trang bị cho các trẻ em nghèo, bao gồm máy tính bảng, đồ công nghệ thông minh để chúng có thể duy trì việc học trong giai đoạn này”, phía 51K Entertainment đề cập thêm. Hành động đẹp của tài tử Đảo địa ngục nhận được sự tán dương từ dư luận và truyền thông xứ Hàn. Bên cạnh việc cảm kích trước sự ủng hộ của cặp sao mới cưới, nhiều khán giả đã gửi lời chúc phúc đến vợ chồng nam nghệ sĩ đình đám.

Cặp đôi bị Dispatch "khui" chuyện hẹn hò cách đây gần 1 năm Ảnh: Dispatch

So Ji Sub và Cho Eun Jung lần đầu gặp nhau khi nữ MC sinh năm 1994 phỏng vấn tài tử về bộ phim Be with you trên chương trình Night of Real Entertainment của đài SBS hồi tháng 3.2018. Cả hai nhanh chóng có cảm tình với đối phương, quyết định tìm hiểu và hẹn hò không lâu sau đó. Tháng 5.2019, cặp “chú - cháu” này bị Dispatch hé lộ loạt ảnh hẹn hò lãng mạn, nhân vật chính cũng nhanh chóng lên tiếng xác nhận. Trước khi quyết định về chung nhà như hiện tại, tài tử phim Mặt trời của chàng Joo và tình trẻ đã nhiều lần vướng tin đồn kết hôn nhưng người trong cuộc đều lên tiếng phủ nhận.

So Ji Sub không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam lẫn châu Á khi anh xuất hiện trong hàng loạt bộ phim ăn khách như: Giày thủy tinh, Mặt trời của chàng Joo, Chỉ riêng mình em, Tứ hải huynh đệ, Và em sẽ đến , Đảo địa ngục… Sở hữu ngoại hình cao ráo, khuôn mặt điển trai, nam tính cùng lối diễn xuất cuốn hút, tài tử 43 tuổi là một trong những nam diễn viên được săn đón nhiều nhất trên màn ảnh Hàn suốt hai thập niên qua.

Ngay từ khi hẹn hò, danh tính của mỹ nhân bên cạnh So Ji Sub đã nhận được sự chú ý từ công chúng. Bà xã của anh sinh năm 1994, từng tốt nghiệp khoa Khiêu vũ tại Đại học nữ Ewha. Cho Eun Jung sở hữu vẻ ngoài khả ái, dễ thương cùng phong cách trẻ trung, ngọt ngào. Cô từng nổi tiếng với biệt danh “nữ thần của mọi nữ thần” khi cầm trịch chương trình Champions Korea từ năm 2014 đến 2016 trước khi trở thành phóng viên của SBS. Người đẹp đã chia tay với nghề từ cuối năm ngoái.