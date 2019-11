Dàn diễn viên ‘Giày thủy tinh’ sau 17 năm gây sốt màn ảnh châu Á

Thuở đóng Giày thủy tinh, So Ji Sub đảm nhận vai Park Chul Woong, một thanh niên lêu lổng, ham chơi. Tuy nhiên, khi gặp Lee Sun Woo, anh dần thay đổi thành một chàng trai ga lăng, có trách nhiệm và sẵn sàng đánh đổi vì tình yêu. Vai diễn chung tình cùng sự hi sinh cao thượng của Chul Woong đã “đốn tim” không ít khán giả nữ, đưa So Ji Sub trở thành sao nam được săn đón rầm rộ ẢNH: SBS