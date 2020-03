Tạm dừng bán vé tham quan phố cổ Hội An

Ngoài ra, các bar trên địa bàn P.Minh An cũng bị buộc dừng hoạt động từ ngày 12.3. UBND TP đề nghị Trung tâm y tế TP khẩn trương phun thuốc tiêu độc, khử trùng tại khu vực phố cổ và các điểm tham quan, di tích trên địa bàn. UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) cũng quyết định tạm dừng tất cả hoạt động tham quan du lịch bằng thuyền, thúng trên các tuyến sông thuộc địa bàn xã, như: khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu, khu vực sông Thuận Tình, sông Đò, sông Đình… theo lịch trình di chuyển của 3 du khách người Anh dương tính với Covid-19 (2 người đang điều trị tại TP.Đà Nẵng và 1 người được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế) có đến Hội An tham quan một số di tích ở khu phố cổ và ăn trưa tại Hội An. Việc tạm dừng bán vé, đón khách tham quan nhằm phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo sức khỏe cho người dân lẫn du khách.