Tăng Phúc ra mắt MV ‘Tìm nhau không’ với cái kết bất ngờ

Bối cảnh MV tiếp tục khai thác không gian Đà Lạt. Nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy cho biết: “Nếu ghép cả hai MV sẽ như một bộ phim ngắn với nhiều cung bậc cảm xúc, xen kẽ nhiều yếu tố khó đoán trước câu chuyện sau sẽ như thế nào. Sẽ có nhiều khán giả không thích cái kết tôi đặt ra cho MV Tìm nhau không, hoặc cảm giác bức bối, đau lòng khi không hiểu vì sao phải đẩy câu chuyện trở nên bi kịch đến thế… Phải thật sự đặt trong bối cảnh của bài hát, thì cái kết này mới đủ mạnh để đẩy cảm xúc của khán giả. Tôi là người không thích đi theo số đông, làm MV có cái kết mà ai cũng dễ đoán trước. Tôi thích chọn sự mạo hiểm để có bất ngờ và vượt qua chính giới hạn ý tưởng của bản thân".

Hiện tại, MV chính thức của ca khúc Tìm nhau không phát trên kênh YouTube chính thức của Tăng Phúc đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trẻ.

Suốt gần 3 tiếng, Tăng Phúc cùng các khách mời: Hải Yến, Minh Xù, Châu Đăng Khoa, Bùi Công Nam, Nguyễn Khải Đăng… liên tục đưa khán giả vào cảm xúc khác nhau, lúc lãng đãng bay bổng với tình khúc cũ được remake, lúc bồi hồi vì sự da diết từng câu hát, có khi lại rộn ràng, sôi nổi với những tiết tấu nhạc vui.

Hầu hết những bài hát của Tăng Phúc trong live concert đều là ca khúc từng ghi dấu ấn như Đừng chờ anh nữa, Tất cả sẽ thay anh, Sài Gòn yếu đuối biết dựa vào ai, Mash up Chưa bao giờ… được phối mới hoàn toàn. Bên cạnh đó là các bài hát lần đầu diễn trước khán giả như Tìm nhau không, Ước có người bên tôi mỗi khi buồn - sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung…

Tăng Phúc và ca sĩ Khải Đăng Ảnh: NSCC

Các khách mời cũng có màn song ca ăn ý, tái hiện nhiều bài hát dấu ấn trong làng Vpop như Please Tell My Why (với Minh Xù), Phai dấu cuộc tình (với Khải Đăng), Người lạ ơi (hát cùng Châu Đăng Khoa), Có một người vẫn thương (song ca Nguyễn Hải Yến)…