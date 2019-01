Taylor Swift gây sốt khi xuất hiện trên sân khấu ‘Quả cầu vàng 2019’

Diện váy hai dây đen khóe léo khoe vòng một cùng thần thái rạng rỡ, tươi trẻ, nữ ca sĩ 29 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng và giới truyền thông. Ngoài vẻ ngoài cuốn hút, gợi cảm, khoảnh khắc Taylor Swift chúc mừng Lady Gaga gây sốt trên các trang mạng xã hội khi Quả cầu vàng 2019 vừa khép lại.

ẢNH: AFP Taylor Swift lộng lẫy trong bộ váy ôm sát với phần cổ trễ vai và xẻ đùi cao táo bạo, đính hạt pha lê Swarovski của Atelier Versace. Cô trông thật hoàn hảo khi kết hợp cao gót Versace màu đen cùng tông màu với trang phục, khoe đôi chân gợi cảm

Cuộc gặp gỡ bất ngờ của hai nữ ca sĩ đình đám đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Khi nghe Taylor Swift gọi tên người chiến thắng giải Ca khúc nhạc phim hai nhất với bài hát Shallow trong A Star is Born, Lady Gaga đã không khỏi vỡ òa. Bước chân lên sân khấu nhận giải, giọng ca Born This Way đã ôm đồng nghiệp nhằm bày tỏ sự cảm kích và vui mừng.

“Taylor Swift trao giải Ca khúc nhạc phim hay nhất cho Lady Gaga kìa. Họ lại còn ôm nhau nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, một người hâm mộ không giấu được sự phấn khích. Trong khi đó, cư dân mạng khác lại cho rằng việc chủ nhân hit Look what you made me do xuất hiện trên sân khấu cùng sao phim A Star is Born là điều tuyệt với nhất của đêm trao giải. Bình luận này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình trên các phương tiện truyền thông. Thậm chí, nhiều fan còn cho rằng màn tương tác của hai nghệ sĩ tại Quả cầu vàng được xem là khoảnh khắc thú vị hiếm có của làng nhạc.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH Khoảnh khắc thân mật của Lady Gaga và Taylor Swift đang "gây bão" mạng xã hội

Lady Gaga và Taylor Swift trước nay vốn không mấy thân thiết với nhau, tuy nhiên, hai nữ ca sĩ này cũng không có bất cứ xung đột hay mâu thuẫn nào. Trong quá khứ, “rắn chúa” từng nhiều lần khen ngợi đàn chị và cho biết rất yêu thích các ca khúc của Lady Gaga.

Về phía mình, Lady Gaga cho biết từng có thời gian xem đồng nghiệp như một kẻ giả tạo, thế nhưng qua tiếp xúc, cô nhận thấy Taylor Swift là một người tốt. Cả hai cũng từng dành những lời có cánh cho nhau trên mạng xã hội.

ẢNH: NBC Nữ ca sĩ không sải bước trên thảm đỏ mà vào thẳng hậu trường

ẢNH: GETTY IMAGES Joe Alwyn xuất hiện một mình trên thảm đỏ

Việc tham dự giải thưởng Quả cầu vàng năm nay với tư cách là người công bố giải được xem như một sự cổ vũ, động viên mà nữ ca sĩ 29 tuổi dành cho người yêu. Lý do là bởi tại sự kiện này, tác phẩm The Favourite có sự góp mặt của Joe Alwyn được nhận tới năm đề cử.

Theo Us Weekly, dù không ở cạnh nhau nhưng cặp sao vẫn không rời mắt khỏi đối phương trong suốt sự kiện. “Khi Taylor mải đứng trên sân khấu, Joe luôn nhìn ngắm và cười với cô ấy. Khi rời sân khấu, nữ ca sĩ cũng kịp cười lại với bạn trai”, tạp chí trên mô tả.