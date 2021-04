Taylor Swift tiết lộ ngày phát hành album mới 'Fearless (Taylor's Version)'

Taylor's Version

Album Fearless () bao gồm 26 ca khúc, trong đó có 20 ca khúc Taylor Swift từng ra mắt vào năm 2008 trong album Fearless và 6 ca khúc hoàn toàn mới. Để mở đường cho album mới, giọng ca đình đám phát hành lại bản hit Love Story vào ngày 11.2, đồng thời giới thiệu thêm bài hát You All Over Me vào ngày 25.3, kết hợp cùng Marin Morris.