BTS, Taylor Swift giúp ngành âm nhạc 2020 đạt doanh thu 'khủng' hơn 21 tỉ USD

Theo báo cáo do Liên đoàn công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) vừa công bố, doanh thu của nền âm nhạc toàn cầu trong năm 2020 cán mốc 21,6 tỉ USD, tăng 7,4% so với năm 2019. Con số ấn tượng trên đánh dấu năm thứ 6 liên tiếp ngành công nghiệp này duy trì đà tăng trưởng, bất chấp ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 . Đồng thời, năm 2020 cũng ghi nhận doanh thu cao nhất của nền âm nhạc toàn cầu trong vòng 2 thập niên qua, tính từ năm 2002 cho đến nay.

Giữa đại dịch Covid-19, nhiều ngôi sao âm nhạc vẫn hoạt động hiệu quả, điển hình như nhóm nhạc BTS có hàng loạt sản phẩm gây tiếng vang như đĩa đơn Dynamite, album Map Of The Soul: 7, album BE...

Theo IFPI, thành tích này có được nhờ nỗ lực chăm chỉ và sự đóng góp của hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng. Trong danh sách top 10 đĩa đơn bán chạy nhất thế giới năm 2020 do IFPI công bố, ca khúc Blinding Lights của nam ca sĩ The Weeknd đứng đầu với hơn 2,7 tỉ lượt tải về có trả phí. Ở bảng xếp hạng top 10 album bán chạy nhất thế giới năm 2020, album Map Of The Soul: 7 của nhóm nhạc Hàn Quốc BTS giành quán quân nhờ 4,8 triệu lượt tải về. Hai danh sách trên còn chứng kiến sự xuất hiện của các ngôi sao âm nhạc đình đám khác như Taylor Swift Justin Bieber ...