Nằm trong dàn diễn viên lồng tiếng TVB đình đám thập niên 90 của thế kỷ trước, Thế Phương từng lồng tiếng cho các diễn viên Trần Tiểu Xuân, Trương Vệ Kiện, Quách Tuấn An, Ngô Khải Hoa, Cổ Thiên Lạc, Trần Hạo Dân... Đặc biệt, cả hai vai Vi Tiểu Bảo do Trần Tiểu Xuân (phim Lộc đỉnh ký - 1998) và Trương Vệ Kiện (phim Tiểu Bảo và Khang Hy - 2000) thủ vai đều do Thế Phương lồng tiếng.

Thế nhưng, sau khi chia tay vợ - cũng là diễn viên lồng tiếng, Thế Phương quyết định giải nghệ, đi làm công việc khác. Ông chật vật tìm vai diễn trên sân khấu kịch, phim ảnh và thử sức với nghề trợ lý đạo diễn, sau đó làm đạo diễn cho một số phim truyền hình. Dẫu vậy, khán giả vẫn nhớ đến ông qua các vai lồng tiếng và sau đó là những clip hát ngẫu hứng trên mạng.

Hồi đầu tháng 10, Thế Phương bị đột quỵ và được đưa vào Bệnh viện 30.4 (TP.HCM) cấp cứu. Sau đó, sức khỏe của ông trở nên suy yếu, chân không đi lại được. Trước đó, ông từng mắc bệnh lao nên các bác sĩ đang làm thêm các xét nghiệm để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Theo bạn bè thân thiết, mấy năm nay, "thánh lồng tiếng" sống thui thủi một mình. Bầu bạn với ông chính là cây đàn ghita mà ông gọi vui là "bà xã". Chính vì thế, những ngày qua, anh em, bạn bè thân thiết thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc ông.

Được biết hoàn cảnh của Thế Phương cũng gặp nhiều khó khăn về tài chính nên bạn bè của ông đang kêu gọi nhau hỗ trợ viện phí giúp ông vượt qua giai đoạn này. Dù sức khỏe còn yếu nhưng trong bệnh viện, "thánh lồng tiếng" vẫn ôm đàn ca hát khiến những người tới thăm không khỏi xúc động.

Thiên Hương