Những vẻ đẹp giản dị

1.Trong guồng quay vật lộn vì cơm áo gạo tiền thì tui chờ đợi nhất hai ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi, để sống chậm lại với bản ngã của chính mình. Tui làm việc gần sân bay, mỗi cuối ngày đi làm về là khoảng thời gian cảm nhận rõ nhất cái nhộn nhịp của đất Sài thành.

Chiều đi làm về vợ dặn “Cuối tuần rồi mua vịt quay về ăn cho vui, lâu quá mẹ con chưa ăn vịt nữa”. Tui tạt vào tiệm quen mua một con giá 240.000 đồng, cạnh bên có một bạn trẻ ngoài hai mươi treo hộp vịt lên xe, nổ máy chạy đi. Trong quầy chủ quán vẫy tay gọi với lại “Em ơi, chờ xí em đưa lộn tiền nè!”. Một tờ tiền mới mệnh giá 200.000 chủ quán rút đưa “Tiền mới bị dính lại, xin lỗi em nhé”. Tự nhiên cảm thấy vui vì cái sự trung thực, chân thành trong buôn bán của quán vịt, không uổng công tui và bao người là khách ruột ở đây. Ngoài chuyện hàng hóa buôn bán đạt chất lượng, có lẽ đây là lý do “nho nhỏ” mà tiệm vịt này lúc nào cũng đông thực khách lui tới nhất, có nhiều khách quen nhất dù xung quanh có nhiều quán vịt quay tương tự.

2- Vợ tui theo đạo Phật nên rất năng đi chùa vừa để lễ Phật, vừa để răn dạy bản thân và các con sống phải biết từ bi hỷ xả để tâm hồn an lạc hơn. Tui là người khá nóng tính vả thẳng thắn nên nhiều khi làm người khác mích lòng, điều này là khuyết điểm của bản thân phải sửa chữa. Gần nhà có anh Lý làm nghề sửa xe, là dân tỉnh lên Sài Gòn lập nghiệp, cái quán sửa xe bé tí nhưng hôm nào cũng đông khách. Vợ làm công nhân ở khu công nghiệp Tân Bình, chồng làm nghề sửa xe nuôi con ăn học, hoàn cảnh không giàu có hơn ai. Vậy mà tháng nào cũng đều như vắt chanh tự bỏ ống heo một ít tiền cùng mấy người bạn đi thiện nguyện. Không nhiều nhặn gì cả, chỉ đôi ổ bánh mì hay hộp bánh ướt chống đói cho người vô gia cư lúc nửa đêm mà thấy tâm tánh họ sáng quá. Tui lúc nào cũng tranh thủ thời gian tham gia để thấy cuộc sống thật đa diện, để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người, để biết sống là phải biết sẻ chia. Làm việc thiện không cần đao to búa lớn gì cả, cái chính là cái tâm mình phải sáng như câu nói “của cho không bằng cách cho” của người xưa răn dạy hậu thế.