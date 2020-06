Thời kỳ làm báo của ông Trần Quốc Hương ở An toàn khu

Từ 7 giờ sáng đến gần trưa, ông Trường Chinh đã hỏi ông Trần Quốc Hương đủ mọi chuyện cũng như lắng nghe ông Hương nói. Sau này, nhớ lại, ông Hương đánh giá đó là một cuộc sát hạch nghiêm túc của một người thầy đáng kính. Dưới trưa nắng hè gay gắt hôm đó, Trần Quốc Hương đạp xe men theo đường đất ven sông đưa Trường Chinh đến bến đò thì chia tay nhau.

Trong hồi ký Những năm tháng làm việc bên anh Trường Chinh, ông Trần Quốc Hương ghi rõ xây dựng ATK là một sáng kiến quan trọng hàng đầu do Tổng bí thư Trường Chinh khởi xướng. Công tác tổ chức ATK được Tổng bí thư diễn giải như thiết kế tàu ngầm, các khoang tàu phải ngăn cách với nhau, trường hợp có khoang bị thủng, bị vỡ thì nước không thể tràn sang khoang khác, giữ cho tàu khỏi bị chìm.

Cùng đóng với Ban Thường vụ T.Ư Đảng ở ATK là cơ quan báo Đảng và nhà in báo Đảng. Một trong số đó là cơ sở T.Ư Đảng tại gia đình cụ Ngô Văn Phán ở ven sông Hồng, thuộc xã Tráng Việt, H.Yên Lãng. Nơi đây đã là cơ sở in của T.Ư Đảng với tên gọi Nhà in Trần Phú. Các tờ báo Cứu Quốc và Cờ Giải phóng của T.Ư Đảng và Mặt trận Việt Minh đã được in tại đây.

Báo Cứu Quốc, lấy danh nghĩa là cơ quan tuyên truyền, tranh đấu của Tổng bộ Việt Minh, do Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách. Làm báo với Tổng bí thư lúc bấy giờ chỉ mới có ông Lê Quang Đạo, Bí thư Ban Cán sự tỉnh Bắc Ninh vừa được điều về làm Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên và được chỉ định làm biên tập viên chính của báo Cứu Quốc.

Tiếp nối báo Cứu Quốc, Thường vụ T.Ư Đảng cho ra báo Cờ Giải phóng - cơ quan tuyên truyền cổ động của T.Ư Đảng Cộng sản Đông Dương. Tổng bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách tờ báo. Biên tập viên báo Cờ Giải phóng lúc đầu là ông Lê Quang Đạo, sau đó là ông Lê Liêm, Bí thư Ban Cán sự Phúc Yên.

Ông Trần Quốc Hương cho biết: “Báo Cờ Giải phóng, lúc đầu đóng ở nhà ông Hoàng Xuân Quán, làng Lâm Hộ, Yên Lãng, gần ga Thạch Lỗi, Phúc Yên, được ít lâu, chuyển sang nhà em ông Hoàng Xuân Quán là Hoàng Xuân Thông, cũng ở gần đó”.

Ngày nay, khi cầm trên tay các tờ báo Cứu Quốc và Cờ Giải phóng, chúng ta sẽ thấy ở cuối trang có dòng chữ: in tại Nhà in Phan Đình Phùng và Nhà in Trần Phú. Ông Trần Quốc Hương nhớ lại: “Gọi là 2 nhà in cho oai, chứ thuở hàn vi của Đảng, lo toan công việc in báo và các tài liệu, văn kiện của Đảng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Trường Chinh , chỉ có mấy anh Phạm Đức Khiêm, Nguyễn Lương Hoàng và Đỗ Quốc Tuấn, vốn là những thanh niên công nhân của các nhà in của tư bản Pháp”. Còn phương tiện in ấn là mấy phiến đá mỏng làm bàn in, hộp mực, bút viết và con lăn (gọi là in li-tô).