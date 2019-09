Thu Minh xin chồng Tây được hôn tình cũ Hoài Sa

Trong chuỗi hoạt động của triển lãm The Nest Icon: Thu Minh - Diva Dictionary, Thu Minh vừa có đêm nhạc A very intimate night with Thu Minh (tạm dịch: Đêm thân mật cùng Thu Minh) tại nest by AIA Bitexco, TP.HCM. Đúng như tên gọi, nữ ca sĩ đã thăng hoa cùng âm nhạc và tâm tình về những điều mình chưa bao giờ chia sẻ với công chúng.

"Trong cuộc sống gia đình, ông xã luôn đồng hành cùng tôi trong mọi quyết định", nữ ca sĩ tự hào khoe Ảnh: Việt Anh

Đến với sự kiện lần này, cô diện cây hàng hiệu của Christian Dior, đeo nhẫn kim cương khủng, tay trong tay cùng ông xã Otto. Mở đầu chương trình, giọng ca I'm Diva "đốt cháy" khán phòng bởi hàng loạt hit như Bay, Đường cong, Bóng mây qua thềm, những ca khúc dance làm nên tên tuổi. Không hề hẹn trước, nhạc sĩ Hoài Sa, mối tình 8 năm của nữ ca sĩ, bất ngờ xuất hiện. Cặp đôi ôn lại kỷ niệm cũ, chơi nhạc hoàn toàn ngẫu hứng theo cảm xúc.

Nhạc sĩ Hoài Sa được xem là người đặt những viên gạch đầu tiên cho thành công của Thu Minh trong sự nghiệp ca hát. Cả hai cũng từng có 8 năm mặn nồng bên nhau Ảnh: Việt Anh

Thu Minh tâm sự: "Ngày ấy chẳng để ý gì mấy đến ông Sa đâu nhưng các anh chị em nghệ sĩ cứ chọc, nào ngờ dính thật". Nữ ca sĩ chia sẻ mình và Hoài Sa ngày ấy đều khá kiệm lời dành cho nhau: "Ông ấy ra vẻ lạnh lùng thì mình cũng giả vờ không quan tâm". Thế nhưng chính tài nghệ và tiếng đàn của nhạc sĩ Hoài Sa đã mê hoặc cô nữ sinh 16 tuổi vừa giành giải nhất Tiếng hát truyền hình TP.HCM.

Dù hiện nay mỗi người đều đã có hạnh phúc riêng, nhưng nữ ca sĩ Đường cong vẫn luôn nhắc đến nhạc sĩ Hoài Sa với những lời lẽ tốt đẹp nhất. Cô trân trọng gọi anh là “tri kỷ trong âm nhạc” và là "người đệm đàn hay nhất" cho cô từ trước đến nay Ảnh: Việt Anh

Cô cho biết: "Thu Minh hay lấn át Hoài Sa nhưng anh ấy cứ ngồi vào đàn là mình lại sợ ông ấy". Nhạc sĩ Hoài Sa nhận xét: "Ngày ấy giọng hát Thu Minh lanh lảnh, chua chứ không điêu luyện và ấm dày như hiện tại". Trong một lần được Phương Thanh nhờ hát thế 10 ngày tại một phòng trà, Thu Minh chỉ mới hát được 3 ngày là bị cho nghỉ vì "hát nhạc nước ngoài mà như cải lương". Khao khát học hỏi, Thu Minh đã được Hoài Sa "tiêm nhiễm" các thể loại của các diva như Celine Dion, Mariah Carey và lớn nhất là Whitney Houston - thần tượng ảnh hưởng lớn nhất của cô. Hoài Sa chia sẻ: "Dù ngày nay Thu Minh đã là một diva nhưng tôi vẫn chưa hài lòng với thành công của cô ấy. Thu Minh có khả năng để trở thành diva hàng đầu Việt Nam".

Bên cạnh Hoài Sa, hai học trò Trúc Nhân và Ali Hoàng Dương cũng đến để chung vui cùng Thu Minh Ảnh: Việt Anh

Trên sân khấu, Hoài Sa đã đệm đàn cho Thu Minh hát lại những bản hit trích từ album đầu tay Ước mơ, một sản phẩm mà Hoài Sa tiết lộ: "Không lấy một đồng tiền hòa âm". Cô cũng không ngại hát lại ca khúc kỷ niệm - ghi dấu chính thức mối tình thuở nào với nhạc sĩ Hoài Sa mang tên Cơn mưa hạ. Chia tay Hoài Sa, Thu Minh hóm hỉnh xin ông xã cũng có mặt trong hàng ghế khán giả được hôn Hoài Sa song lại không thực hiện. Cô tiết lộ vợ chồng cô và vợ chồng Hoài Sa hiện tại là những người bạn vô cùng thân thiết. Thậm chí có việc cần gấp kiếm Hoài Sa, cô gọi thẳng vợ nhạc sĩ cho lẹ vì Hoài Sa ít khi nhấc máy.